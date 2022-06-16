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РЭЦ и Российско-арабский деловой совет будут продвигать российские компании - РИА Новости, 16.06.2022
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https://ria.ru/20220616/prodvizhenie-1795816264.html
РЭЦ и Российско-арабский деловой совет будут продвигать российские компании
РЭЦ и Российско-арабский деловой совет будут продвигать российские компании - РИА Новости, 16.06.2022
РЭЦ и Российско-арабский деловой совет будут продвигать российские компании
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и АНО "Российско-арабский деловой совет" подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве для продвижения и поддержки РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:01
2022-06-16T16:01
петербургский международный экономический форум — 2022
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
экономика
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и АНО "Российско-арабский деловой совет" подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве для продвижения и поддержки российских компаний несырьевого неэнергетического экспорта и стимулирования торгово-экономических отношений с арабскими странами, сообщает РЭЦ.Приоритетное направление сотрудничества - это помощь в проведении международных форумов, бизнес-миссий, роуд-шоу, конференций, семинаров, выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе выставки ARABIA-EXPO и форума "Сделано в России", а также медиаподдержка и взаимное участие в международных мероприятиях."Уже не первый год мы видим, как растет интерес к совместным проектам между Россией и арабскими странами. Сейчас этим отношениям мы уделяем особое внимание, и я уверена, что сотрудничество с Российским экспортным центром откроет новую страницу в отношениях бизнес-сообществ России и арабских стран", - отметила председатель Российско-арабского делового совета Татьяна Гвилава.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:01 16.06.2022
 

РЭЦ и Российско-арабский деловой совет будут продвигать российские компании

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Российско-арабского делового совета Татьяна Гвилава и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на подписании меморандума о сотрудничестве между АНО "Российско-Арабский Деловой Совет" и АО "Российский экспортный центр" в рамках XXV ПМЭФ - 2022
Директор Российско-арабского делового совета Татьяна Гвилава и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на подписании меморандума о сотрудничестве между АНО Российско-Арабский Деловой Совет и АО Российский экспортный центр в рамках XXV ПМЭФ - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и АНО "Российско-арабский деловой совет" подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве для продвижения и поддержки российских компаний несырьевого неэнергетического экспорта и стимулирования торгово-экономических отношений с арабскими странами, сообщает РЭЦ.
Приоритетное направление сотрудничества - это помощь в проведении международных форумов, бизнес-миссий, роуд-шоу, конференций, семинаров, выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе выставки ARABIA-EXPO и форума "Сделано в России", а также медиаподдержка и взаимное участие в международных мероприятиях.
"Развитие торговых и деловых отношений со странами арабского мира - одно из приоритетных направлений деятельности Российского экспортного центра в текущих условиях. Я уверена, что сотрудничество с Российско-арабским деловым советом поможет отечественным компаниям продвигать товары Made in Russia в регионе, а арабским компаниям найти надежных поставщиков высококачественной российской продукции", – заявила в ходе подписания соглашения генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Уже не первый год мы видим, как растет интерес к совместным проектам между Россией и арабскими странами. Сейчас этим отношениям мы уделяем особое внимание, и я уверена, что сотрудничество с Российским экспортным центром откроет новую страницу в отношениях бизнес-сообществ России и арабских стран", - отметила председатель Российско-арабского делового совета Татьяна Гвилава.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 13:09Петербургский международный экономический форум — 2022
Глава РЭЦ: у экспортеров РФ много проблем, но это решаемо
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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