https://ria.ru/20220616/prodvizhenie-1795816264.html

РЭЦ и Российско-арабский деловой совет будут продвигать российские компании

РЭЦ и Российско-арабский деловой совет будут продвигать российские компании - РИА Новости, 16.06.2022

РЭЦ и Российско-арабский деловой совет будут продвигать российские компании

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и АНО "Российско-арабский деловой совет" подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве для продвижения и поддержки РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:01

2022-06-16T16:01

2022-06-16T16:01

петербургский международный экономический форум — 2022

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

экономика

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и АНО "Российско-арабский деловой совет" подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве для продвижения и поддержки российских компаний несырьевого неэнергетического экспорта и стимулирования торгово-экономических отношений с арабскими странами, сообщает РЭЦ.Приоритетное направление сотрудничества - это помощь в проведении международных форумов, бизнес-миссий, роуд-шоу, конференций, семинаров, выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе выставки ARABIA-EXPO и форума "Сделано в России", а также медиаподдержка и взаимное участие в международных мероприятиях."Уже не первый год мы видим, как растет интерес к совместным проектам между Россией и арабскими странами. Сейчас этим отношениям мы уделяем особое внимание, и я уверена, что сотрудничество с Российским экспортным центром откроет новую страницу в отношениях бизнес-сообществ России и арабских стран", - отметила председатель Российско-арабского делового совета Татьяна Гвилава.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/problemy-1795440284.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)