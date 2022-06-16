https://ria.ru/20220616/priznanie-1795936444.html
Президент Сирии объявил о начале процедуры признания ДНР, заявил Пушилин
Президент Сирии объявил о начале процедуры признания ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2022
Президент Сирии объявил о начале процедуры признания ДНР, заявил Пушилин
Президент Сирии Башар Асад объявил об официальном старте процедуры признания Донецкой Народной Республики, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:47
2022-06-16T21:47
2022-06-16T22:22
в мире
наталья никонорова
донецкая народная республика
дамаск (город)
денис пушилин
сирия
башар асад
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ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад объявил об официальном старте процедуры признания Донецкой Народной Республики, рассказал глава ДНР Денис Пушилин."Мы со своей стороны готовы к полноценным отношениям по всем направлениям", — также говорится в заявлении в его Telegram-канале.Кроме того, ДНР предложила Сирии принять участие в международном трибунале над украинскими боевиками.Ранее сообщалось, что делегация во главе с министром иностранных дел республики Натальей Никоноровой посетила Дамаск.
https://ria.ru/20220616/donbass-1795699714.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, наталья никонорова, донецкая народная республика, дамаск (город), денис пушилин, сирия, башар асад
21:47 16.06.2022 (обновлено: 22:22 16.06.2022)
Президент Сирии объявил о начале процедуры признания ДНР, заявил Пушилин
Пушилин: президент Сирии объявил об официальном старте процедуры признания ДНР