https://ria.ru/20220616/priznanie-1795936444.html

Президент Сирии объявил о начале процедуры признания ДНР, заявил Пушилин

Президент Сирии объявил о начале процедуры признания ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2022

Президент Сирии объявил о начале процедуры признания ДНР, заявил Пушилин

Президент Сирии Башар Асад объявил об официальном старте процедуры признания Донецкой Народной Республики, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T21:47

2022-06-16T21:47

2022-06-16T22:22

в мире

наталья никонорова

донецкая народная республика

дамаск (город)

денис пушилин

сирия

башар асад

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ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад объявил об официальном старте процедуры признания Донецкой Народной Республики, рассказал глава ДНР Денис Пушилин."Мы со своей стороны готовы к полноценным отношениям по всем направлениям", — также говорится в заявлении в его Telegram-канале.Кроме того, ДНР предложила Сирии принять участие в международном трибунале над украинскими боевиками.Ранее сообщалось, что делегация во главе с министром иностранных дел республики Натальей Никоноровой посетила Дамаск.

https://ria.ru/20220616/donbass-1795699714.html

донецкая народная республика

дамаск (город)

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, наталья никонорова, донецкая народная республика, дамаск (город), денис пушилин, сирия, башар асад