https://ria.ru/20220616/priznanie-1795742206.html

Москва будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами

Москва будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами - РИА Новости, 16.06.2022

Москва будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами

Москва будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами, особенно дружественной нам Сирией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:21

2022-06-16T13:21

2022-06-16T13:32

днр

специальная военная операция на украине

лнр

сирия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами, особенно дружественной нам Сирией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы будем приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами, особенно дружественной Сирийской арабской республикой", - сказал Песков журналистам.Ранее пресс-служба замглавы комитета ГД по обороне Госдумы Дмитрия Саблина сообщила, что президент Сирии Башар Асад предложил МИД страны подумать над тем, как строить отношения после признания ЛНР и ДНР. Саблин и Асад встретились во время заседания координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни.

https://ria.ru/20220616/zelenskiy-1795689608.html

сирия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

днр, лнр, сирия, дмитрий песков, политика