https://ria.ru/20220616/priznanie-1795742206.html
Москва будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами
Москва будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами - РИА Новости, 16.06.2022
Москва будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами
Москва будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами, особенно дружественной нам Сирией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:21
2022-06-16T13:21
2022-06-16T13:32
днр
специальная военная операция на украине
лнр
сирия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами, особенно дружественной нам Сирией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы будем приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами, особенно дружественной Сирийской арабской республикой", - сказал Песков журналистам.Ранее пресс-служба замглавы комитета ГД по обороне Госдумы Дмитрия Саблина сообщила, что президент Сирии Башар Асад предложил МИД страны подумать над тем, как строить отношения после признания ЛНР и ДНР. Саблин и Асад встретились во время заседания координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни.
https://ria.ru/20220616/zelenskiy-1795689608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днр, лнр, сирия, дмитрий песков, политика
13:21 16.06.2022 (обновлено: 13:32 16.06.2022)
Москва будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами
Песков: Москва будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами, особенно Сирией