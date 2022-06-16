https://ria.ru/20220616/pozhar-1795930781.html

Очевидцы сообщили о пожаре на заводе после взрыва в Красном Луче в ЛНР

Очевидцы сообщили о пожаре на заводе после взрыва в Красном Луче в ЛНР - РИА Новости, 16.06.2022

Очевидцы сообщили о пожаре на заводе после взрыва в Красном Луче в ЛНР

В городе Красный Луч в Луганской Народной республике на заводе начался сильный пожар, местные жители сообщают, что перед этим слышали взрыв, передаёт в четверг... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T21:02

2022-06-16T21:02

2022-06-16T22:56

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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КРАСНЫЙ ЛУЧ (ЛНР), 16 июн - РИА Новости. В городе Красный Луч в Луганской Народной республике на заводе начался сильный пожар, местные жители сообщают, что перед этим слышали взрыв, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости с места событий.В советское время завод "Красный луч" производил радиоэлектронику, в том числе для подводных лодок.В небо поднимается густой дым, одновременно слышны небольшие хлопки, возможно, от разрыва боеприпасов. Местные жители сообщили, что около 18:00 по местному времени (совпадает с мск) слышали взрыв, возможно, от удара ракетой.В окрестностях Красного Луча 13 июня была сбита украинская ракета "Точка-У", повреждения получили около 30 домовладений.

https://ria.ru/20220616/pozhar-1795944665.html

красный луч

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, красный луч, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика