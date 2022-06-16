https://ria.ru/20220616/pozhar-1795930781.html
Очевидцы сообщили о пожаре на заводе после взрыва в Красном Луче в ЛНР
Очевидцы сообщили о пожаре на заводе после взрыва в Красном Луче в ЛНР - РИА Новости, 16.06.2022
Очевидцы сообщили о пожаре на заводе после взрыва в Красном Луче в ЛНР
В городе Красный Луч в Луганской Народной республике на заводе начался сильный пожар, местные жители сообщают, что перед этим слышали взрыв, передаёт в четверг... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:02
2022-06-16T21:02
2022-06-16T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
красный луч
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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КРАСНЫЙ ЛУЧ (ЛНР), 16 июн - РИА Новости. В городе Красный Луч в Луганской Народной республике на заводе начался сильный пожар, местные жители сообщают, что перед этим слышали взрыв, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости с места событий.В советское время завод "Красный луч" производил радиоэлектронику, в том числе для подводных лодок.В небо поднимается густой дым, одновременно слышны небольшие хлопки, возможно, от разрыва боеприпасов. Местные жители сообщили, что около 18:00 по местному времени (совпадает с мск) слышали взрыв, возможно, от удара ракетой.В окрестностях Красного Луча 13 июня была сбита украинская ракета "Точка-У", повреждения получили около 30 домовладений.
https://ria.ru/20220616/pozhar-1795944665.html
красный луч
украина
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internet-group@rian.ru
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Пожар в городе Красный Луч в ЛНР
В городе Красный Луч (ЛНР) пожар на складе боеприпасов
2022-06-16T21:02
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, красный луч, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика
21:02 16.06.2022 (обновлено: 22:56 16.06.2022)
Очевидцы сообщили о пожаре на заводе после взрыва в Красном Луче в ЛНР
Очевидцы: в городе Красный Луч в ЛНР на заводе после взрыва начался сильный пожар