https://ria.ru/20220616/pozhar-1795667476.html

В Красноярском крае загорелся склад древесины

В Красноярском крае загорелся склад древесины - РИА Новости, 16.06.2022

В Красноярском крае загорелся склад древесины

Склад лесоматериалов горит на площади в 2,5 тысячи квадратных метров в границах поселка Таежный в Красноярском крае, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T05:10

2022-06-16T05:10

2022-06-16T10:36

происшествия

богучанский район

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КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Склад лесоматериалов горит на площади в 2,5 тысячи квадратных метров в границах поселка Таежный в Красноярском крае, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.По его данным, информация о пожаре на частном заготовительном предприятии Богучанского района поступила от очевидца ночью в четверг."Предварительная площадь 2500 квадратных метров. Силами шести фронтальных погрузчиков на месте прокладываются противопожарные разрывы. Угрозы распространения огня на жилые дома, иные строения или сооружения нет. Пострадавших нет. На месте применяется пожарный поезд", - говорится в сообщении.На месте работают 30 человек и 13 единиц техники.

https://ria.ru/20220605/pozhar-1793300310.html

богучанский район

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, богучанский район