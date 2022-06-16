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В Красноярском крае загорелся склад древесины - РИА Новости, 16.06.2022
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В Красноярском крае загорелся склад древесины
В Красноярском крае загорелся склад древесины - РИА Новости, 16.06.2022
В Красноярском крае загорелся склад древесины
Склад лесоматериалов горит на площади в 2,5 тысячи квадратных метров в границах поселка Таежный в Красноярском крае, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T05:10
2022-06-16T10:36
происшествия
богучанский район
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КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Склад лесоматериалов горит на площади в 2,5 тысячи квадратных метров в границах поселка Таежный в Красноярском крае, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.По его данным, информация о пожаре на частном заготовительном предприятии Богучанского района поступила от очевидца ночью в четверг."Предварительная площадь 2500 квадратных метров. Силами шести фронтальных погрузчиков на месте прокладываются противопожарные разрывы. Угрозы распространения огня на жилые дома, иные строения или сооружения нет. Пострадавших нет. На месте применяется пожарный поезд", - говорится в сообщении.На месте работают 30 человек и 13 единиц техники.
https://ria.ru/20220605/pozhar-1793300310.html
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Дарья Буймова
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происшествия, богучанский район
05:10 16.06.2022 (обновлено: 10:36 16.06.2022)
 
В Красноярском крае загорелся склад древесины

В поселке Таежный в Красноярском крае загорелся склад древесины

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Склад лесоматериалов горит на площади в 2,5 тысячи квадратных метров в границах поселка Таежный в Красноярском крае, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
По его данным, информация о пожаре на частном заготовительном предприятии Богучанского района поступила от очевидца ночью в четверг.
"Предварительная площадь 2500 квадратных метров. Силами шести фронтальных погрузчиков на месте прокладываются противопожарные разрывы. Угрозы распространения огня на жилые дома, иные строения или сооружения нет. Пострадавших нет. На месте применяется пожарный поезд", - говорится в сообщении.
На месте работают 30 человек и 13 единиц техники.
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