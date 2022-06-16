https://ria.ru/20220616/postavschiki-1795668834.html
Исаевич: механизм выращивания поставщиков сейчас особенно актуален
Исаевич: механизм выращивания поставщиков сейчас особенно актуален - РИА Новости, 16.06.2022
Исаевич: механизм выращивания поставщиков сейчас особенно актуален
Генеральный директор-председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, генеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич и президент "ОПОРЫ РОССИИ"... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:40
2022-06-16T12:40
2022-06-16T12:40
корпорация мсп
россия
александр исаевич
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Генеральный директор-председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, генеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич и президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин в четверг в рамках ПМЭФ-2022 подписали "дорожную карту" о выращивании МСП-поставщиков для участия в закупках крупнейших компаний по 223-ФЗ.В рамках программы "выращивания" МСП-поставщиков РЖД подготовит номенклатуру товаров, необходимых компании, составит перечень МСП для участия в программе и разработает индивидуальные карты для их развития. Карты развития предприятий будут реализовываться заказчиком в соответствии с соглашением между ним и предпринимателем. Корпорация МСП будет вести мониторинг реализации программ развития поставщиков и оказывать необходимую информационную, юридическую и иную поддержку участникам программ развития и РЖД."Дорожная карта" включает также реализацию ряда мероприятий, таких как увеличение объемов грузов, предъявляемых МСП к перевозке железнодорожным транспортом, расширение доступа малого и среднего бизнеса к закупкам крупнейших заказчиков, инновационное развитие и поддержка технологического предпринимательства."Механизм выращивания поставщиков при поддержке крупнейших заказчиков сейчас особенно актуален. Он помогает заказчикам увеличить число МСП, которые способны поставлять необходимую продукцию, в том числе вместо компаний, ушедших с рынка. Предприниматели смогут дорастить свою продукцию до уровня крупнейших заказчиков. Все необходимые ресурсы для решения задач модернизации будут доступны для предпринимателей", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.По словам Калинина, сотрудничество с РЖД очень важно для предприятий малого и среднего бизнеса.Заявки на "выращивание" подаются через Цифровую платформу МСП.РФ. В настоящее время 22 крупнейших заказчика уже участвуют в реализации пилотных программ "выращивания" на Цифровой платформе. Они направили в Корпорацию информацию о более 3,5 тыс. номенклатурных позициях товаров, работ, услуг, в отношении которых может осуществляться реализация таких программ.РЖД уже направили для размещения в Цифровой платформе МСП 87 номенклатурных позиций, основные из которых – текстиль и изделия текстильные, изделия пластмассовые, инструменты, мебель, машины и оборудование, батареи и аккумуляторы, электронагреватели.Предприниматели направили более 20 заявок на участие в программах "выращивания". Со стороны поставщиков уже есть заинтересованность в программе "выращивания" РЖД по номенклатуре "Электроприборы для обогрева воздуха", "Изделия крепежные".
https://ria.ru/20220615/mikrobiznes-1795262885.html
https://ria.ru/20220418/msp-1783987248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, россия, александр исаевич, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Генеральный директор-председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, генеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич и президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин в четверг в рамках ПМЭФ-2022 подписали "дорожную карту" о выращивании МСП-поставщиков для участия в закупках крупнейших компаний по 223-ФЗ.
В рамках программы "выращивания" МСП-поставщиков РЖД подготовит номенклатуру товаров, необходимых компании, составит перечень МСП для участия в программе и разработает индивидуальные карты для их развития. Карты развития предприятий будут реализовываться заказчиком в соответствии с соглашением между ним и предпринимателем. Корпорация МСП будет вести мониторинг реализации программ развития поставщиков и оказывать необходимую информационную, юридическую и иную поддержку участникам программ развития и РЖД.
"Дорожная карта" включает также реализацию ряда мероприятий, таких как увеличение объемов грузов, предъявляемых МСП к перевозке железнодорожным транспортом, расширение доступа малого и среднего бизнеса к закупкам крупнейших заказчиков, инновационное развитие и поддержка технологического предпринимательства.
"Механизм выращивания поставщиков при поддержке крупнейших заказчиков сейчас особенно актуален. Он помогает заказчикам увеличить число МСП, которые способны поставлять необходимую продукцию, в том числе вместо компаний, ушедших с рынка. Предприниматели смогут дорастить свою продукцию до уровня крупнейших заказчиков. Все необходимые ресурсы для решения задач модернизации будут доступны для предпринимателей", – сказал генеральный директор Корпорации МСП
Александр Исаевич.
По словам Калинина, сотрудничество с РЖД очень важно для предприятий малого и среднего бизнеса.
"РЖД является одним из ключевых государственных заказчиков, по этой причине работа любого предпринимателя с данной структурой является крайне значимой в портфеле заказов. Закупка компанией РЖД продукции, которую производят наши компании, а также транспортировка готовой продукции и сырья малых предприятий средствами железнодорожного транспорта являются жизненно важными факторами стабильности для всех субъектов МСП", – отметил президент "ОПОРЫ РОССИИ".
Заявки на "выращивание" подаются через Цифровую платформу МСП.РФ
. В настоящее время 22 крупнейших заказчика уже участвуют в реализации пилотных программ "выращивания" на Цифровой платформе. Они направили в Корпорацию информацию о более 3,5 тыс. номенклатурных позициях товаров, работ, услуг, в отношении которых может осуществляться реализация таких программ.
РЖД уже направили для размещения в Цифровой платформе МСП 87 номенклатурных позиций, основные из которых – текстиль и изделия текстильные, изделия пластмассовые, инструменты, мебель, машины и оборудование, батареи и аккумуляторы, электронагреватели.
Предприниматели направили более 20 заявок на участие в программах "выращивания". Со стороны поставщиков уже есть заинтересованность в программе "выращивания" РЖД по номенклатуре "Электроприборы для обогрева воздуха", "Изделия крепежные".