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Пасечник рассказал о сроках открытия посольства ЛНР в России - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/posolstvo-1795807487.html
Пасечник рассказал о сроках открытия посольства ЛНР в России
Пасечник рассказал о сроках открытия посольства ЛНР в России - РИА Новости, 16.06.2022
Пасечник рассказал о сроках открытия посольства ЛНР в России
Луганская народная республика планирует открыть посольство в РФ в июле, место в центре Москвы выбрано, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:43
2022-06-16T15:45
луганская народная республика
россия
москва
петербургский международный экономический форум — 2022
пмэф
леонид пасечник
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Луганская народная республика планирует открыть посольство в РФ в июле, место в центре Москвы выбрано, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости."Есть там технические, скажем так, сложности. Думаю, что в июле месяце мы придем к решению этого вопроса", - сказал Пасечник.Он не уточнил, где будет располагаться дипмиссия. "Место хорошее. Безусловно, в центре", - отметил глава республики.
https://ria.ru/20220616/diplomatiya-1795669287.html
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луганская народная республика, россия, москва, пмэф, леонид пасечник
15:43 16.06.2022 (обновлено: 15:45 16.06.2022)
 
Пасечник рассказал о сроках открытия посольства ЛНР в России

Глава ЛНР Пасечник: посольство республики в России планируют открыть в июле

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Луганская народная республика планирует открыть посольство в РФ в июле, место в центре Москвы выбрано, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.
"Есть там технические, скажем так, сложности. Думаю, что в июле месяце мы придем к решению этого вопроса", - сказал Пасечник.
Он не уточнил, где будет располагаться дипмиссия. "Место хорошее. Безусловно, в центре", - отметил глава республики.
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Вчера, 10:41
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Петербургский международный экономический форум — 2022Луганская Народная РеспубликаРоссияМоскваПМЭФЛеонид Пасечник
 
 
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