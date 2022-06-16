https://ria.ru/20220616/posolstvo-1795807487.html
Пасечник рассказал о сроках открытия посольства ЛНР в России
Пасечник рассказал о сроках открытия посольства ЛНР в России - РИА Новости, 16.06.2022
Пасечник рассказал о сроках открытия посольства ЛНР в России
Луганская народная республика планирует открыть посольство в РФ в июле, место в центре Москвы выбрано, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:43
2022-06-16T15:43
2022-06-16T15:45
луганская народная республика
россия
москва
петербургский международный экономический форум — 2022
пмэф
леонид пасечник
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Луганская народная республика планирует открыть посольство в РФ в июле, место в центре Москвы выбрано, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости."Есть там технические, скажем так, сложности. Думаю, что в июле месяце мы придем к решению этого вопроса", - сказал Пасечник.Он не уточнил, где будет располагаться дипмиссия. "Место хорошее. Безусловно, в центре", - отметил глава республики.
https://ria.ru/20220616/diplomatiya-1795669287.html
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луганская народная республика, россия, москва, пмэф, леонид пасечник
15:43 16.06.2022 (обновлено: 15:45 16.06.2022)
Пасечник рассказал о сроках открытия посольства ЛНР в России
Глава ЛНР Пасечник: посольство республики в России планируют открыть в июле