https://ria.ru/20220616/posolstvo-1795807487.html

Пасечник рассказал о сроках открытия посольства ЛНР в России

Пасечник рассказал о сроках открытия посольства ЛНР в России - РИА Новости, 16.06.2022

Пасечник рассказал о сроках открытия посольства ЛНР в России

Луганская народная республика планирует открыть посольство в РФ в июле, место в центре Москвы выбрано, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:43

2022-06-16T15:43

2022-06-16T15:45

луганская народная республика

россия

москва

петербургский международный экономический форум — 2022

пмэф

леонид пасечник

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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Луганская народная республика планирует открыть посольство в РФ в июле, место в центре Москвы выбрано, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости."Есть там технические, скажем так, сложности. Думаю, что в июле месяце мы придем к решению этого вопроса", - сказал Пасечник.Он не уточнил, где будет располагаться дипмиссия. "Место хорошее. Безусловно, в центре", - отметил глава республики.

https://ria.ru/20220616/diplomatiya-1795669287.html

луганская народная республика

россия

москва

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луганская народная республика, россия, москва, пмэф, леонид пасечник