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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 16.06.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 16.06.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Переменная облачность с незначительными осадками ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T07:59
2022-06-16T07:59
общество
москва
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МОСКВА, 16 июня - РИА Новости. Переменная облачность с незначительными осадками ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится тыловой частью циклона, поэтому будет переменная облачность, местами возможен небольшой дождь очень слабой интенсивности, очень локальный, очень мозаичный, практически незаметный. Воздух прогреется до климатической нормы, в Москве 21-23 градусов, по области 18-23 тепла", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет западным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва
07:59 16.06.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик Тишковец пообещал москвичам в четверг до плюс 23 градусов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПарк Победы на Поклонной горе в Москв
Парк Победы на Поклонной горе в Москв - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Парк Победы на Поклонной горе в Москв. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июня - РИА Новости. Переменная облачность с незначительными осадками ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода обусловится тыловой частью циклона, поэтому будет переменная облачность, местами возможен небольшой дождь очень слабой интенсивности, очень локальный, очень мозаичный, практически незаметный. Воздух прогреется до климатической нормы, в Москве 21-23 градусов, по области 18-23 тепла", - сообщил Тишковец.
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15 июня, 11:31Сказано в эфире
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Синоптик также отметил, что ветер будет западным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба.
 
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