https://ria.ru/20220616/pogoda-1795634819.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 16.06.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Переменная облачность с незначительными осадками ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T07:59
2022-06-16T07:59
2022-06-16T07:59
общество
москва
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МОСКВА, 16 июня - РИА Новости. Переменная облачность с незначительными осадками ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится тыловой частью циклона, поэтому будет переменная облачность, местами возможен небольшой дождь очень слабой интенсивности, очень локальный, очень мозаичный, практически незаметный. Воздух прогреется до климатической нормы, в Москве 21-23 градусов, по области 18-23 тепла", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет западным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20220615/sinoptik-1795392231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик Тишковец пообещал москвичам в четверг до плюс 23 градусов