https://ria.ru/20220616/pogoda-1795634819.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 16.06.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Переменная облачность с незначительными осадками ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T07:59

2022-06-16T07:59

2022-06-16T07:59

общество

москва

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МОСКВА, 16 июня - РИА Новости. Переменная облачность с незначительными осадками ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится тыловой частью циклона, поэтому будет переменная облачность, местами возможен небольшой дождь очень слабой интенсивности, очень локальный, очень мозаичный, практически незаметный. Воздух прогреется до климатической нормы, в Москве 21-23 градусов, по области 18-23 тепла", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет западным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20220615/sinoptik-1795392231.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва