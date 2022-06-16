Центр по разработке препаратов для защиты растений построят в Подмосковье
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Московской области построят научно-исследовательский центр по разработке препаратов для защиты растений, на базе центра будут разрабатывать 16 новых средств, сообщили в пресс-службе губернатора.
"Во второй день Петербургского международного экономического форума, губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение о строительстве научно-исследовательского центра по разработке препаратов для защиты растений с генеральным директором АО Фирма "Август" Михаилом Даниловым", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на базе построенного научно-исследовательского центра будут разрабатывать 16 новых препаратов защиты растений, а объем производства опытных образцов составит до 100 килограммов ежегодно.
"Цель проекта – создавать новые эффективные химические средства защиты растений, которые заместят импорт и позволят российским аграриям спокойно работать. Кроме того, продукция будет отправляться в страны СНГ и дальнего зарубежья. Компания обеспечит рабочими местами порядка 200 человек. Общий объем инвестиций – 3,4 миллиарда рублей. Начнем работы уже в третьем квартале этого года, а завершить строительство планируем в 2025", - приводят слова губернатора Андрея Воробьева в сообщении.