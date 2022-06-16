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Центр по разработке препаратов для защиты растений построят в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220616/podmoskove-1795735510.html
Центр по разработке препаратов для защиты растений построят в Подмосковье
Центр по разработке препаратов для защиты растений построят в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2022
Центр по разработке препаратов для защиты растений построят в Подмосковье
В Московской области построят научно-исследовательский центр по разработке препаратов для защиты растений, на базе центра будут разрабатывать 16 новых средств,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:04
2022-06-16T13:04
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
экономика
растения
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Московской области построят научно-исследовательский центр по разработке препаратов для защиты растений, на базе центра будут разрабатывать 16 новых средств, сообщили в пресс-службе губернатора."Во второй день Петербургского международного экономического форума, губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение о строительстве научно-исследовательского центра по разработке препаратов для защиты растений с генеральным директором АО Фирма "Август" Михаилом Даниловым", - сказано в сообщении.Отмечается, что на базе построенного научно-исследовательского центра будут разрабатывать 16 новых препаратов защиты растений, а объем производства опытных образцов составит до 100 килограммов ежегодно."Цель проекта – создавать новые эффективные химические средства защиты растений, которые заместят импорт и позволят российским аграриям спокойно работать. Кроме того, продукция будет отправляться в страны СНГ и дальнего зарубежья. Компания обеспечит рабочими местами порядка 200 человек. Общий объем инвестиций – 3,4 миллиарда рублей. Начнем работы уже в третьем квартале этого года, а завершить строительство планируем в 2025", - приводят слова губернатора Андрея Воробьева в сообщении.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), экономика, растения
13:04 16.06.2022
 

Центр по разработке препаратов для защиты растений построят в Подмосковье

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Московской области построят научно-исследовательский центр по разработке препаратов для защиты растений, на базе центра будут разрабатывать 16 новых средств, сообщили в пресс-службе губернатора.
"Во второй день Петербургского международного экономического форума, губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение о строительстве научно-исследовательского центра по разработке препаратов для защиты растений с генеральным директором АО Фирма "Август" Михаилом Даниловым", - сказано в сообщении.
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Более 4 млрд рублей проинвестируют в производство мяса курицы в Подмосковье
Отмечается, что на базе построенного научно-исследовательского центра будут разрабатывать 16 новых препаратов защиты растений, а объем производства опытных образцов составит до 100 килограммов ежегодно.
"Цель проекта – создавать новые эффективные химические средства защиты растений, которые заместят импорт и позволят российским аграриям спокойно работать. Кроме того, продукция будет отправляться в страны СНГ и дальнего зарубежья. Компания обеспечит рабочими местами порядка 200 человек. Общий объем инвестиций – 3,4 миллиарда рублей. Начнем работы уже в третьем квартале этого года, а завершить строительство планируем в 2025", - приводят слова губернатора Андрея Воробьева в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаРастения
 
 
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