https://ria.ru/20220616/podmoskove-1795735510.html

Центр по разработке препаратов для защиты растений построят в Подмосковье

Центр по разработке препаратов для защиты растений построят в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2022

Центр по разработке препаратов для защиты растений построят в Подмосковье

В Московской области построят научно-исследовательский центр по разработке препаратов для защиты растений, на базе центра будут разрабатывать 16 новых средств,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:04

2022-06-16T13:04

2022-06-16T13:04

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

экономика

растения

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Московской области построят научно-исследовательский центр по разработке препаратов для защиты растений, на базе центра будут разрабатывать 16 новых средств, сообщили в пресс-службе губернатора."Во второй день Петербургского международного экономического форума, губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение о строительстве научно-исследовательского центра по разработке препаратов для защиты растений с генеральным директором АО Фирма "Август" Михаилом Даниловым", - сказано в сообщении.Отмечается, что на базе построенного научно-исследовательского центра будут разрабатывать 16 новых препаратов защиты растений, а объем производства опытных образцов составит до 100 килограммов ежегодно."Цель проекта – создавать новые эффективные химические средства защиты растений, которые заместят импорт и позволят российским аграриям спокойно работать. Кроме того, продукция будет отправляться в страны СНГ и дальнего зарубежья. Компания обеспечит рабочими местами порядка 200 человек. Общий объем инвестиций – 3,4 миллиарда рублей. Начнем работы уже в третьем квартале этого года, а завершить строительство планируем в 2025", - приводят слова губернатора Андрея Воробьева в сообщении.

https://ria.ru/20220616/proizvodstvo-1795730081.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), экономика, растения