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Корпорация МСП расширит меры поддержки бизнеса в Тверской области

Корпорация МСП расширит меры поддержки бизнеса в Тверской области - РИА Новости, 16.06.2022

Корпорация МСП расширит меры поддержки бизнеса в Тверской области

Правительство Тверской области и Корпорация "МСП" (корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства) подписали на ПМЭФ-2022 соглашение о расширении РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:46

2022-06-16T15:46

2022-06-16T15:46

тверская область

корпорация мсп

игорь руденя

пмэф

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ТВЕРЬ. 16 июн - РИА Новости. Правительство Тверской области и Корпорация "МСП" (корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства) подписали на ПМЭФ-2022 соглашение о расширении мер поддержки бизнеса в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.Подписи под документом поставили губернатор региона Игорь Руденя и председатель правления корпорации Александр Исаевич.Соглашение подразумевает взаимодействие между правительством Тверской области и Корпорацией МСП во внедрении новых финансовых, организационных, правовых и информационных инструментов помощи предпринимателям в открытии и развитии своего дела."Благодаря расширению взаимодействия с корпорацией, начинающие предприниматели Верхневолжья смогут заранее оценить собственные потенциал и риски, пройти обучение необходимым компетенциям, получить информацию о существующих мерах поддержки, наладить кооперационные связи и рынки сбыта", - отметили в пресс-службе.В рамках соглашения для представителей малого и среднего бизнеса Тверской области будут расширены меры поддержки. В частности, по получению поручительств в банках, льготному лизингу, участию предпринимателей в обучающих программах и программах льготного кредитования. Правительство Тверской области также планирует привлекать ресурсы АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" для поддержки малого бизнеса, работающего в сельском хозяйстве.По итогам подписания соглашения достигнута договоренность о визите Исаевича в Тверскую область и его встрече с представителями предпринимательского сообщества, на которой будет доведена подробная информация о действующих программах поддержки.

https://ria.ru/20220616/partnery-1795719135.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, игорь руденя, пмэф