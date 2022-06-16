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Мезенцев: с Москвой Минск рассчитывает на поддержку приоритетных программ

Мезенцев: с Москвой Минск рассчитывает на поддержку приоритетных программ - РИА Новости, 16.06.2022

Мезенцев: с Москвой Минск рассчитывает на поддержку приоритетных программ

Уровень взаимодействия РФ и Белоруссии позволят рассчитывать на то, что запрос Минска на поддержку Москвы в реализации приоритетных для республики... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:57

2022-06-16T13:57

2022-06-16T15:29

союзное государство

белоруссия

россия

александр лукашенко

петербургский международный экономический форум (фонд)

дмитрий мезенцев

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Уровень взаимодействия РФ и Белоруссии позволят рассчитывать на то, что запрос Минска на поддержку Москвы в реализации приоритетных для республики социально-экономических программ будет поддержан, заявил РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Россия выделит $1,5 миллиарда на участие республики в программах импортозамещения."Мы видим, что практика промышленного взаимодействия, взаимодействия регуляторов, которыми являются центральные банки, реализация 28 союзных программ, практика взаимодействия во исполнение решений президентов наших стран, которые обеспечивают правительства, она позволяет рассчитывать, что и запрос братской Белоруссии на обеспечение реализации тех программ социально-экономических, которые они видят приоритетными, будут поддерживать", - сказал Мезенцев РИА Новости на полях ПМЭФ.При этом он не стал комментировать сам факт выделения кредита.

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белоруссия

россия

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Алёна Пава

белоруссия, россия, александр лукашенко, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий мезенцев, пмэф