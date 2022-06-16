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Макрон заявил, что пока не планирует разговаривать по телефону с Путиным - РИА Новости, 16.06.2022
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Макрон заявил, что пока не планирует разговаривать по телефону с Путиным
Макрон заявил, что пока не планирует разговаривать по телефону с Путиным - РИА Новости, 16.06.2022
Макрон заявил, что пока не планирует разговаривать по телефону с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не планирует телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, но не исключает такой возможности... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:41
2022-06-16T18:41
в мире
владимир путин
россия
франция
эммануэль макрон
украина
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ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не планирует телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, но не исключает такой возможности в будущем.Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг на Украину, где провели встречу с Владимиром Зеленским."Пока нет предметов для обсуждения, чтобы позвонить президенту Путину. Но если такие появятся - я не исключаю, что я это сделаю в дальнейшем", - сказал французский президент на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел Елисейский дворец в соцсетях. Ранее Макрон рассказал, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации на Украине.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, франция, эммануэль макрон, украина
18:41 16.06.2022
 
Макрон заявил, что пока не планирует разговаривать по телефону с Путиным

Макрон не планирует телефонного разговора с Путиным, но не исключил его в дальнейшем

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не планирует телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, но не исключает такой возможности в будущем.
Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг на Украину, где провели встречу с Владимиром Зеленским.
"Пока нет предметов для обсуждения, чтобы позвонить президенту Путину. Но если такие появятся - я не исключаю, что я это сделаю в дальнейшем", - сказал французский президент на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел Елисейский дворец в соцсетях. Ранее Макрон рассказал, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации на Украине.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
18:13Специальная военная операция на Украине
Макрон призвал Украину самой вести диалог с Россией
 
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