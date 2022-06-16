14:50 16.06.2022 (обновлено: 16:22 16.06.2022)
Трасс призвала поддержать Украину на переговорах с Россией
Глава МИД Британии Трасс призвала поддержать Украину на переговорах с Россией
© AP Photo / Pool/Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс
© AP Photo / Pool/Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что нужно поддержать Украину на переговорах с Россией, нужно также подключить страны Прибалтики и Польшу.
"Мы должны поддержать Украину на переговорах. Пока Россия показала, что не относится серьезно к переговорам. Мы не можем позволить, чтобы на Украину оказывали давление в вопросе отказа от ее территории так, как мы бы сами никогда не позволили. Через G7 и НАТО мы делаем все, что можем, чтобы укрепить Украину. Нам также нужно убедиться, что в этом участвуют и наши балтийские и польские друзья", - говорится в заявлении Трасс, опубликованном на сайте Форин-офиса.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его "западных кураторах".
Как ранее заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), российская и украинская стороны созваниваются периодически, но Киев "не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись".