https://ria.ru/20220616/peregovory-1795778920.html

Трасс призвала поддержать Украину на переговорах с Россией

Трасс призвала поддержать Украину на переговорах с Россией - РИА Новости, 16.06.2022

Трасс призвала поддержать Украину на переговорах с Россией

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что нужно поддержать Украину на переговорах с Россией, нужно также подключить страны Прибалтики и Польшу. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:50

2022-06-16T14:50

2022-06-16T16:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что нужно поддержать Украину на переговорах с Россией, нужно также подключить страны Прибалтики и Польшу."Мы должны поддержать Украину на переговорах. Пока Россия показала, что не относится серьезно к переговорам. Мы не можем позволить, чтобы на Украину оказывали давление в вопросе отказа от ее территории так, как мы бы сами никогда не позволили. Через G7 и НАТО мы делаем все, что можем, чтобы укрепить Украину. Нам также нужно убедиться, что в этом участвуют и наши балтийские и польские друзья", - говорится в заявлении Трасс, опубликованном на сайте Форин-офиса.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его "западных кураторах".Как ранее заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), российская и украинская стороны созваниваются периодически, но Киев "не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись".

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795720136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, лиз трасс, великобритания, ситуация в днр и лнр