Рейтинг@Mail.ru
Трасс призвала поддержать Украину на переговорах с Россией - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/peregovory-1795778920.html
Трасс призвала поддержать Украину на переговорах с Россией
Трасс призвала поддержать Украину на переговорах с Россией - РИА Новости, 16.06.2022
Трасс призвала поддержать Украину на переговорах с Россией
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что нужно поддержать Украину на переговорах с Россией, нужно также подключить страны Прибалтики и Польшу. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:50
2022-06-16T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
лиз трасс
великобритания
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773897781_0:443:2853:2048_1920x0_80_0_0_0f09aaea91a1fe98ff4d37f6246a7004.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что нужно поддержать Украину на переговорах с Россией, нужно также подключить страны Прибалтики и Польшу."Мы должны поддержать Украину на переговорах. Пока Россия показала, что не относится серьезно к переговорам. Мы не можем позволить, чтобы на Украину оказывали давление в вопросе отказа от ее территории так, как мы бы сами никогда не позволили. Через G7 и НАТО мы делаем все, что можем, чтобы укрепить Украину. Нам также нужно убедиться, что в этом участвуют и наши балтийские и польские друзья", - говорится в заявлении Трасс, опубликованном на сайте Форин-офиса.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его "западных кураторах".Как ранее заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), российская и украинская стороны созваниваются периодически, но Киев "не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись".
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795720136.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773897781_493:424:2659:2048_1920x0_80_0_0_61185087c5953ef0122f602f226a1597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, лиз трасс, великобритания, ситуация в днр и лнр
14:50 16.06.2022 (обновлено: 16:22 16.06.2022)
 
Трасс призвала поддержать Украину на переговорах с Россией

Глава МИД Британии Трасс призвала поддержать Украину на переговорах с Россией

© AP Photo / Pool/Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Pool/Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что нужно поддержать Украину на переговорах с Россией, нужно также подключить страны Прибалтики и Польшу.
"Мы должны поддержать Украину на переговорах. Пока Россия показала, что не относится серьезно к переговорам. Мы не можем позволить, чтобы на Украину оказывали давление в вопросе отказа от ее территории так, как мы бы сами никогда не позволили. Через G7 и НАТО мы делаем все, что можем, чтобы укрепить Украину. Нам также нужно убедиться, что в этом участвуют и наши балтийские и польские друзья", - говорится в заявлении Трасс, опубликованном на сайте Форин-офиса.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его "западных кураторах".
Как ранее заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), российская и украинская стороны созваниваются периодически, но Киев "не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись".
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
12:36
Европейские коллеги предложили Зеленскому вернуться к переговорам с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛиз ТрассВеликобританияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала