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Украинские войска выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска в 17.45 (время совпадает с мск) выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:24
2022-06-16T18:24
2022-06-16T18:24
специальная военная операция на украине
украина
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.45 (время совпадает с мск) выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.45 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220615/bespilotnik-1795345720.html
украина
пантелеймоновка (горловский район)
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украина, пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика, донбасс
Украинские войска выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке