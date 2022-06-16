https://ria.ru/20220616/panteleymonovka-1795887991.html

Украинские войска выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке

Украинские войска выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке

Украинские войска в 17.45 (время совпадает с мск) выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:24

2022-06-16T18:24

2022-06-16T18:24

специальная военная операция на украине

украина

пантелеймоновка (горловский район)

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.45 (время совпадает с мск) выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.45 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220615/bespilotnik-1795345720.html

украина

пантелеймоновка (горловский район)

донецкая народная республика

донбасс

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украина, пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика, донбасс