https://ria.ru/20220616/panteleymonovka-1795628160.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T05:45

2022-06-16T05:45

2022-06-16T05:45

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 4:50 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220616/donetsk-1795618845.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика