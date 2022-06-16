https://ria.ru/20220616/panteleymonovka-1795628160.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T05:45
2022-06-16T05:45
2022-06-16T05:45
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 4:50 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР