https://ria.ru/20220616/otnosheniya-1795618517.html
Песков заявил, что российско-американский диалог отсутствует
Песков заявил, что российско-американский диалог отсутствует - РИА Новости, 16.06.2022
Песков заявил, что российско-американский диалог отсутствует
Отношения России и США находятся в нулевой точке, диалог как таковой между странами отсутствует, поэтому говорить про итоги саммита лидеров двух стран в 2021... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T00:04
2022-06-16T00:04
2022-06-16T01:07
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отношения России и США находятся в нулевой точке, диалог как таковой между странами отсутствует, поэтому говорить про итоги саммита лидеров двух стран в 2021 году - дело неблагодарное, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве в июне прошлого года."Они (итоги саммита) не то что обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах – дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220611/otnosheniya-1794707245.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
00:04 16.06.2022 (обновлено: 01:07 16.06.2022)
Песков заявил, что российско-американский диалог отсутствует
Пресс-секретарь президента Песков заявил о нулевой точке в отношениях России и США
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отношения России и США находятся в нулевой точке, диалог как таковой между странами отсутствует, поэтому говорить про итоги саммита лидеров двух стран в 2021 году - дело неблагодарное, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве в июне прошлого года.
"Они (итоги саммита) не то что обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах – дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует", - сказал Песков.