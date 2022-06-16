https://ria.ru/20220616/otnosheniya-1795618517.html

Песков заявил, что российско-американский диалог отсутствует

Песков заявил, что российско-американский диалог отсутствует - РИА Новости, 16.06.2022

Песков заявил, что российско-американский диалог отсутствует

Отношения России и США находятся в нулевой точке, диалог как таковой между странами отсутствует, поэтому говорить про итоги саммита лидеров двух стран в 2021... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T00:04

2022-06-16T00:04

2022-06-16T01:07

в мире

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отношения России и США находятся в нулевой точке, диалог как таковой между странами отсутствует, поэтому говорить про итоги саммита лидеров двух стран в 2021 году - дело неблагодарное, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве в июне прошлого года."Они (итоги саммита) не то что обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах – дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220611/otnosheniya-1794707245.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия