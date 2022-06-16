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Песков заявил, что российско-американский диалог отсутствует - РИА Новости, 16.06.2022
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Песков заявил, что российско-американский диалог отсутствует
Песков заявил, что российско-американский диалог отсутствует - РИА Новости, 16.06.2022
Песков заявил, что российско-американский диалог отсутствует
Отношения России и США находятся в нулевой точке, диалог как таковой между странами отсутствует, поэтому говорить про итоги саммита лидеров двух стран в 2021... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T00:04
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в мире
сша
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отношения России и США находятся в нулевой точке, диалог как таковой между странами отсутствует, поэтому говорить про итоги саммита лидеров двух стран в 2021 году - дело неблагодарное, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве в июне прошлого года."Они (итоги саммита) не то что обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах – дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует", - сказал Песков.
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в мире, сша, россия
00:04 16.06.2022 (обновлено: 01:07 16.06.2022)
 
Песков заявил, что российско-американский диалог отсутствует

Пресс-секретарь президента Песков заявил о нулевой точке в отношениях России и США

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отношения России и США находятся в нулевой точке, диалог как таковой между странами отсутствует, поэтому говорить про итоги саммита лидеров двух стран в 2021 году - дело неблагодарное, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве в июне прошлого года.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 01:41
Посол России в США заявил об отсутствии предпосылок к выправлению отношений
"Они (итоги саммита) не то что обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах – дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует", - сказал Песков.
 
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