17:51 16.06.2022 (обновлено: 18:09 16.06.2022)
Макрон заявил, что Франция продолжит направлять Украине оружие
Президент Франции Макрон заявил о продолжении поставок Украине оружия
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОружие иностранного производства, найденное в подвалах комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Оружие иностранного производства, найденное в подвалах комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Франция продолжит направлять Киеву оружие, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон. Трансляция пресс-конференции ведется в соцсетях Елисейского дворца.
Президент Франции, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг с визитом на Украину.
"Мы обсудили с президентом Зеленским нужды Украины в гуманитарной, экономической и военных сферах. Франция ответит на эти нужды... Так, мы продолжим поставки Киеву вооружений, в частности, установок CAESAR, которые позволят украинским солдатам защищаться более эффективно", - заявил Макрон на пресс-конференции в Киеве.
Ранее в эфире телеканала BFMTV французский лидер заявил, что Париж поставит Киеву шесть дополнительных 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR.