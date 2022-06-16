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Макрон заявил, что Франция продолжит направлять Украине оружие

Макрон заявил, что Франция продолжит направлять Украине оружие - РИА Новости, 16.06.2022

Макрон заявил, что Франция продолжит направлять Украине оружие

Франция продолжит направлять Киеву оружие, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон. Трансляция пресс-конференции ведется в соцсетях Елисейского... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:51

2022-06-16T17:51

2022-06-16T18:09

эммануэль макрон

в мире

украина

франция

киев

марио драги

олаф шольц

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ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Франция продолжит направлять Киеву оружие, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон. Трансляция пресс-конференции ведется в соцсетях Елисейского дворца.Президент Франции, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг с визитом на Украину.Ранее в эфире телеканала BFMTV французский лидер заявил, что Париж поставит Киеву шесть дополнительных 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795430358.html

украина

франция

киев

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эммануэль макрон, в мире, украина, франция, киев, марио драги, олаф шольц