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Макрон заявил, что Франция продолжит направлять Украине оружие - РИА Новости, 16.06.2022
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Макрон заявил, что Франция продолжит направлять Украине оружие
Макрон заявил, что Франция продолжит направлять Украине оружие - РИА Новости, 16.06.2022
Макрон заявил, что Франция продолжит направлять Украине оружие
Франция продолжит направлять Киеву оружие, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон. Трансляция пресс-конференции ведется в соцсетях Елисейского... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:51
2022-06-16T18:09
эммануэль макрон
в мире
украина
франция
киев
марио драги
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ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Франция продолжит направлять Киеву оружие, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон. Трансляция пресс-конференции ведется в соцсетях Елисейского дворца.Президент Франции, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг с визитом на Украину.Ранее в эфире телеканала BFMTV французский лидер заявил, что Париж поставит Киеву шесть дополнительных 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795430358.html
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эммануэль макрон, в мире, украина, франция, киев, марио драги, олаф шольц
17:51 16.06.2022 (обновлено: 18:09 16.06.2022)
 
Макрон заявил, что Франция продолжит направлять Украине оружие

Президент Франции Макрон заявил о продолжении поставок Украине оружия

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОружие иностранного производства, найденное в подвалах комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Оружие иностранного производства, найденное в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Оружие иностранного производства, найденное в подвалах комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Франция продолжит направлять Киеву оружие, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон. Трансляция пресс-конференции ведется в соцсетях Елисейского дворца.
Президент Франции, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг с визитом на Украину.
"Мы обсудили с президентом Зеленским нужды Украины в гуманитарной, экономической и военных сферах. Франция ответит на эти нужды... Так, мы продолжим поставки Киеву вооружений, в частности, установок CAESAR, которые позволят украинским солдатам защищаться более эффективно", - заявил Макрон на пресс-конференции в Киеве.
Ранее в эфире телеканала BFMTV французский лидер заявил, что Париж поставит Киеву шесть дополнительных 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR.
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Эммануэль МакронВ миреУкраинаФранцияКиевМарио ДрагиОлаф Шольц
 
 
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