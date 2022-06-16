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Западное оружие уже продается на украинском черном рынке, заявил Лавров - РИА Новости, 16.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/oruzhie-1795849955.html
Западное оружие уже продается на украинском черном рынке, заявил Лавров
Западное оружие уже продается на украинском черном рынке, заявил Лавров - РИА Новости, 16.06.2022
Западное оружие уже продается на украинском черном рынке, заявил Лавров
Глав МИД РФ Сергей Лавров высказал надежду на то, что военные на Западе понимают все риски, связанные с поставкой тяжелых вооружений на Украину. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:14
2022-06-16T17:35
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глав МИД РФ Сергей Лавров высказал надежду на то, что военные на Западе понимают все риски, связанные с поставкой тяжелых вооружений на Украину."Я очень надеюсь, что помимо политиков, которые безответственно требуют поставить Украине все, что она пожелает, все-таки есть люди военные, которые соображают, о чем идет речь, и которые понимают риски, которые с этим сопряжены", - сказал он в интервью НТВ.Лавров добавил, что "Зеленский заявляет: дайте мне дальнобойное вооружение, я не буду атаковать цели на территории РФ". "А Крым он считает территорией РФ? А Донбасс он считает территорией ЛНР? ДНР?", - сказал министр."Ну, и, конечно, не мешает приглядеться к тому, что уже происходит с имеющимися на Украине вооружениями - те же "Стингеры", "Джевелины", они уже на "черном рынке", они всплыли в Албании и Косово", - отметил Лавров. "Об этом в открытую говорится и продаются так, со скидкой, так сказать. В общем, идет процесс освоения черного рынка. Вернутся они в значительной степени туда, откуда пришли на Украину", - рассказал глава внешнеполитического ведомства.
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украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
17:14 16.06.2022 (обновлено: 17:35 16.06.2022)
 
Западное оружие уже продается на украинском черном рынке, заявил Лавров

Лавров выразил надежду, что на Западе понимают риски поставок тяжелых вооружений Киеву

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глав МИД РФ Сергей Лавров высказал надежду на то, что военные на Западе понимают все риски, связанные с поставкой тяжелых вооружений на Украину.
"Я очень надеюсь, что помимо политиков, которые безответственно требуют поставить Украине все, что она пожелает, все-таки есть люди военные, которые соображают, о чем идет речь, и которые понимают риски, которые с этим сопряжены", - сказал он в интервью НТВ.
Лавров добавил, что "Зеленский заявляет: дайте мне дальнобойное вооружение, я не буду атаковать цели на территории РФ". "А Крым он считает территорией РФ? А Донбасс он считает территорией ЛНР? ДНР?", - сказал министр.
"Ну, и, конечно, не мешает приглядеться к тому, что уже происходит с имеющимися на Украине вооружениями - те же "Стингеры", "Джевелины", они уже на "черном рынке", они всплыли в Албании и Косово", - отметил Лавров. "Об этом в открытую говорится и продаются так, со скидкой, так сказать. В общем, идет процесс освоения черного рынка. Вернутся они в значительной степени туда, откуда пришли на Украину", - рассказал глава внешнеполитического ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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