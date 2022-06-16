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Западное оружие уже продается на украинском черном рынке, заявил Лавров

Западное оружие уже продается на украинском черном рынке, заявил Лавров - РИА Новости, 16.06.2022

Западное оружие уже продается на украинском черном рынке, заявил Лавров

Глав МИД РФ Сергей Лавров высказал надежду на то, что военные на Западе понимают все риски, связанные с поставкой тяжелых вооружений на Украину. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:14

2022-06-16T17:14

2022-06-16T17:35

специальная военная операция на украине

украина

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глав МИД РФ Сергей Лавров высказал надежду на то, что военные на Западе понимают все риски, связанные с поставкой тяжелых вооружений на Украину."Я очень надеюсь, что помимо политиков, которые безответственно требуют поставить Украине все, что она пожелает, все-таки есть люди военные, которые соображают, о чем идет речь, и которые понимают риски, которые с этим сопряжены", - сказал он в интервью НТВ.Лавров добавил, что "Зеленский заявляет: дайте мне дальнобойное вооружение, я не буду атаковать цели на территории РФ". "А Крым он считает территорией РФ? А Донбасс он считает территорией ЛНР? ДНР?", - сказал министр."Ну, и, конечно, не мешает приглядеться к тому, что уже происходит с имеющимися на Украине вооружениями - те же "Стингеры", "Джевелины", они уже на "черном рынке", они всплыли в Албании и Косово", - отметил Лавров. "Об этом в открытую говорится и продаются так, со скидкой, так сказать. В общем, идет процесс освоения черного рынка. Вернутся они в значительной степени туда, откуда пришли на Украину", - рассказал глава внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20220616/krym-1795759853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр