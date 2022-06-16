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В Кремле прокомментировали визит Макрона, Драги и Шольца в Киев - РИА Новости, 16.06.2022
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В Кремле прокомментировали визит Макрона, Драги и Шольца в Киев
В Кремле прокомментировали визит Макрона, Драги и Шольца в Киев - РИА Новости, 16.06.2022
В Кремле прокомментировали визит Макрона, Драги и Шольца в Киев
Тема зерна, наверное, будет обсуждаться в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрон, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:34
2022-06-16T14:35
дмитрий песков
политика
эммануэль макрон
марио драги
олаф шольц
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Тема зерна, наверное, будет обсуждаться в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрон, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев, суть позиции Украины пока не понятна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Макрон, Шольц и Драги прибыли утром в четверг с визитом в Киев."Ну, разумеется, тема зерна будет обсуждаться. Мы с вами все знаем, что мы пока не можем понять суть позиции Украины по зерну. Мы знаем готовность нашей страны, которая была объявлена президентом, способствовать урегулированию этого кризиса, способствовать вывозу из украинских портов зерна. Мы знаем о других усилиях, наших турецких коллег и так далее, но мы пока точно не знаем, хочет ли этого Украина, готова ли она, потому что на этот счет они молчат. Очевидно, что эта тема будет затрагиваться", - сказал Песков журналистам.Также в Кремле надеются, что лидеры Франции, Германии и Италии в Киеве не будут концентрироваться на накачивании Украины оружием, что продлит страдания людей, а сподвигнут Владимира Зеленского реально посмотреть на положение дел."Также хотелось бы надеяться, что лидеры этих трех государств, также президент Румынии, который будет там вместе с ними, уже находится, хотелось бы надеяться на то, что они не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем дальнейшего накачивания в нее оружия. Это абсолютно бесполезно, это продлит страдания людей, просто нанесет дальнейший новый ущерб этой стране. Наоборот, будем надеяться, что они используют этот контакт для того, чтобы сподвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел", - добавил Песков.
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дмитрий песков, политика, эммануэль макрон, марио драги, олаф шольц
13:34 16.06.2022 (обновлено: 14:35 16.06.2022)
 
В Кремле прокомментировали визит Макрона, Драги и Шольца в Киев

Песков надеется, что Макрон, Драги и Шольц не будут концентрироваться на теме оружия

© AP Photo / Natacha PisarenkoПремьер-министр Италии Марио Драги, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Киеве
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Киеве
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Тема зерна, наверное, будет обсуждаться в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрон, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев, суть позиции Украины пока не понятна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Макрон, Шольц и Драги прибыли утром в четверг с визитом в Киев.
"Ну, разумеется, тема зерна будет обсуждаться. Мы с вами все знаем, что мы пока не можем понять суть позиции Украины по зерну. Мы знаем готовность нашей страны, которая была объявлена президентом, способствовать урегулированию этого кризиса, способствовать вывозу из украинских портов зерна. Мы знаем о других усилиях, наших турецких коллег и так далее, но мы пока точно не знаем, хочет ли этого Украина, готова ли она, потому что на этот счет они молчат. Очевидно, что эта тема будет затрагиваться", - сказал Песков журналистам.
Также в Кремле надеются, что лидеры Франции, Германии и Италии в Киеве не будут концентрироваться на накачивании Украины оружием, что продлит страдания людей, а сподвигнут Владимира Зеленского реально посмотреть на положение дел.
"Также хотелось бы надеяться, что лидеры этих трех государств, также президент Румынии, который будет там вместе с ними, уже находится, хотелось бы надеяться на то, что они не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем дальнейшего накачивания в нее оружия. Это абсолютно бесполезно, это продлит страдания людей, просто нанесет дальнейший новый ущерб этой стране. Наоборот, будем надеяться, что они используют этот контакт для того, чтобы сподвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел", - добавил Песков.
Президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в Ирпене. 16 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
12:02
Макрон, Шольц и Драги прибыли с визитом в Ирпень
 
Дмитрий ПесковПолитикаЭммануэль МакронМарио ДрагиОлаф Шольц
 
 
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