08:05 16.06.2022 (обновлено: 13:15 16.06.2022)
СМИ: в российской военной технике обнаружили американские чипы
WP: Минторг США и ФБР выясняют, как американская электроника попала к российскому ВПК
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкРасчет 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание под Николаевом
Расчет 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание под Николаевом. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Власти США выясняют, каким образом чипы американского производства оказались установлены на некоторых экземплярах российской военной техники, обнаруженной на Украине, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Как утверждает издание, микросхемы и другие компоненты электроники производства США нашли "в российских радиолокационных системах, беспилотных летательных аппаратах, танках, наземном оборудовании управления и прибрежных судах".
Министерство торговли США совместно с ФБР проводят расследование.
"Федеральные агенты начали допрашивать американские технологические компании о том, как их компьютерные чипы оказались в российской военной технике, найденной на Украине", — говорится в публикации.
Как пишет газета, судя по всему, многие из этих компонентов произвели "много лет назад, до того, как Соединенные Штаты ужесточили экспортные ограничения" в 2014 году.
Отмечается, что в течение многих лет американские компании могли законно продавать основные чипы в Россию без предварительного разрешения правительства.