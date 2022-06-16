https://ria.ru/20220616/oruzhie-1795635573.html

СМИ: в российской военной технике обнаружили американские чипы

СМИ: в российской военной технике обнаружили американские чипы - РИА Новости, 16.06.2022

СМИ: в российской военной технике обнаружили американские чипы

Власти США выясняют, каким образом чипы американского производства оказались установлены на некоторых экземплярах российской военной техники, обнаруженной на... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T08:05

2022-06-16T08:05

2022-06-16T13:15

в мире

сша

россия

федеральное бюро расследований сша

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Власти США выясняют, каким образом чипы американского производства оказались установлены на некоторых экземплярах российской военной техники, обнаруженной на Украине, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.Как утверждает издание, микросхемы и другие компоненты электроники производства США нашли "в российских радиолокационных системах, беспилотных летательных аппаратах, танках, наземном оборудовании управления и прибрежных судах".Министерство торговли США совместно с ФБР проводят расследование.Как пишет газета, судя по всему, многие из этих компонентов произвели "много лет назад, до того, как Соединенные Штаты ужесточили экспортные ограничения" в 2014 году.Отмечается, что в течение многих лет американские компании могли законно продавать основные чипы в Россию без предварительного разрешения правительства.

https://ria.ru/20220615/postavki-1795595163.html

https://ria.ru/20220603/oruzhie-1792766164.html

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, федеральное бюро расследований сша