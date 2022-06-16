https://ria.ru/20220616/oruzhie-1795622832.html

В США заявили, что запросы Киева по оружию постоянно меняются

В США заявили, что запросы Киева по оружию постоянно меняются - РИА Новости, 16.06.2022

В США заявили, что запросы Киева по оружию постоянно меняются

США и их союзники сталкиваются с трудностями при оказании военной помощи Киеву, поскольку список запрашиваемых украинской стороной вооружений постоянно... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T02:44

2022-06-16T02:44

2022-06-16T02:51

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сша

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США и их союзники сталкиваются с трудностями при оказании военной помощи Киеву, поскольку список запрашиваемых украинской стороной вооружений постоянно меняется, а многие страны уже исчерпали свои ресурсы, заявила американский постпред при НАТО Джулианн Смит.Как признала Смит, ряд союзников США уже "отдали практически все, что у них было". По ее словам, эти страны начали выражать озабоченность в связи с истощением своих запасов и в сейчас пытаются определить, какую еще помощь они могут оказать Украине.Во вторник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получил от стран Запада лишь 10 процентов от необходимого ему оружия. При этом в среду президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву нового транша военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов.В мае Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ упростит военную поддержку Киева. В частности, снимается ряд требований, связанных с полномочиями главы государства по поставкам "оборонного оборудования", если оно предназначено для украинского правительства или "других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению".Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками военных систем для ВСУ. В Минобороны предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями российской авиации.Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220615/postavki-1795595163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, киев, сша, украина