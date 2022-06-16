02:44 16.06.2022 (обновлено: 02:51 16.06.2022)
В США заявили, что запросы Киева по оружию постоянно меняются
Постпред США при НАТО Смит заявила, что запросы Киева по оружию постоянно меняются
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины, США
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США и их союзники сталкиваются с трудностями при оказании военной помощи Киеву, поскольку список запрашиваемых украинской стороной вооружений постоянно меняется, а многие страны уже исчерпали свои ресурсы, заявила американский постпред при НАТО Джулианн Смит.
"Нам приходится обрабатывать меняющий список требований, которые поступают из Киева практически на ежедневной основе. К нам поступает поток запросов. Мы вместе с союзниками обсуждаем и пытаемся определить, кто из союзников может отреагировать, кто и что готов предоставить. Это сложно и трудно, поскольку, опять же, запросы постоянно меняются", - сказала она, выступая в рамках дискуссии, организованной на площадке Центра новой американской безопасности.
Во вторник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получил от стран Запада лишь 10 процентов от необходимого ему оружия. При этом в среду президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву нового транша военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов.
В мае Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ упростит военную поддержку Киева. В частности, снимается ряд требований, связанных с полномочиями главы государства по поставкам "оборонного оборудования", если оно предназначено для украинского правительства или "других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению".
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.