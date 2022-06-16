https://ria.ru/20220616/obvinenie-1795621051.html

СМИ: в Канаде отправившегося на Украину экс-генерала обвинили в насилии

СМИ: в Канаде отправившегося на Украину экс-генерала обвинили в насилии - РИА Новости, 16.06.2022

СМИ: в Канаде отправившегося на Украину экс-генерала обвинили в насилии

Генерал-лейтенанту вооруженных сил Канады в отставке Тревору Кадье предъявили обвинения в сексуальном насилии, которое произошло почти 30 лет назад, сообщил... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T01:16

2022-06-16T01:16

2022-06-16T02:03

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Генерал-лейтенанту вооруженных сил Канады в отставке Тревору Кадье предъявили обвинения в сексуальном насилии, которое произошло почти 30 лет назад, сообщил телеканал CTV.Кадье, как сообщает телеканал, ушел в отставку в апреле этого года и, как утверждается, отправился на Украину участвовать в боевых действиях на стороне Киева.Генерал должен был занять пост главнокомандующего Канадской армией в сентябре 2021 года, однако, как сообщил телеканал, "его назначение на пост командующего армией было приостановлено, поскольку военная полиция расследовала то, что было названо "историческими обвинениями" против него, которые Кадье в своем заявлении в то время назвал ложными".

https://ria.ru/20220614/naemniki-1795223868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, канада