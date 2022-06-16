https://ria.ru/20220616/obvinenie-1795621051.html
СМИ: в Канаде отправившегося на Украину экс-генерала обвинили в насилии
СМИ: в Канаде отправившегося на Украину экс-генерала обвинили в насилии - РИА Новости, 16.06.2022
СМИ: в Канаде отправившегося на Украину экс-генерала обвинили в насилии
Генерал-лейтенанту вооруженных сил Канады в отставке Тревору Кадье предъявили обвинения в сексуальном насилии, которое произошло почти 30 лет назад, сообщил... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T01:16
2022-06-16T01:16
2022-06-16T02:03
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Генерал-лейтенанту вооруженных сил Канады в отставке Тревору Кадье предъявили обвинения в сексуальном насилии, которое произошло почти 30 лет назад, сообщил телеканал CTV.Кадье, как сообщает телеканал, ушел в отставку в апреле этого года и, как утверждается, отправился на Украину участвовать в боевых действиях на стороне Киева.Генерал должен был занять пост главнокомандующего Канадской армией в сентябре 2021 года, однако, как сообщил телеканал, "его назначение на пост командующего армией было приостановлено, поскольку военная полиция расследовала то, что было названо "историческими обвинениями" против него, которые Кадье в своем заявлении в то время назвал ложными".
https://ria.ru/20220614/naemniki-1795223868.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, канада
01:16 16.06.2022 (обновлено: 02:03 16.06.2022)
СМИ: в Канаде отправившегося на Украину экс-генерала обвинили в насилии
CTV: в Канаде отправившегося на Украину экс-генерала Кадье обвинили в сексуальном насилии