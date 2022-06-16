https://ria.ru/20220616/obstrely-1795917868.html

СК возбудил дела из-за обстрелов украинскими военными гражданских в ДНР

СК возбудил дела из-за обстрелов украинскими военными гражданских в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022

СК возбудил дела из-за обстрелов украинскими военными гражданских в ДНР

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными мирных граждан и объектов гражданской инфраструктуры в ДНР и... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:56

2022-06-16T19:56

2022-06-16T19:56

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

стаханов

горловка

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными мирных граждан и объектов гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственным комитетом России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко", - говорится в сообщении.По данным следствия, в период с 14 по 15 июня указанные военные отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артобстрелах из тяжелых видов вооружений объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Макеевка, Горловка, Светлодарск и населенных пунктах Еленовка, Красный Партизан, Землянки ДНР, а также в городе Стаханове и населенном пункте Фомовка ЛНР.Отмечается, что в результате обстрелов девять мирных жителей получили ранения, один погиб. Также повреждены 55 домов и объектов гражданской инфраструктуры.В этот же период украинские военные обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в ЛНР, где погиб мирный житель и получил ранения малолетний. В результате обстрелов повреждены пять объектов, в том числе здание аграрного лицея."СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения", - добавляет ведомство.

https://ria.ru/20220613/donbass-1794983468.html

https://ria.ru/20220614/donbass-1795144773.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

стаханов

горловка

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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), стаханов, горловка