Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дела из-за обстрелов украинскими военными гражданских в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/obstrely-1795917868.html
СК возбудил дела из-за обстрелов украинскими военными гражданских в ДНР
СК возбудил дела из-за обстрелов украинскими военными гражданских в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
СК возбудил дела из-за обстрелов украинскими военными гражданских в ДНР
Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными мирных граждан и объектов гражданской инфраструктуры в ДНР и... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:56
2022-06-16T19:56
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
стаханов
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791655130_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_7e7996e02a904650c27efce147f52203.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными мирных граждан и объектов гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственным комитетом России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко", - говорится в сообщении.По данным следствия, в период с 14 по 15 июня указанные военные отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артобстрелах из тяжелых видов вооружений объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Макеевка, Горловка, Светлодарск и населенных пунктах Еленовка, Красный Партизан, Землянки ДНР, а также в городе Стаханове и населенном пункте Фомовка ЛНР.Отмечается, что в результате обстрелов девять мирных жителей получили ранения, один погиб. Также повреждены 55 домов и объектов гражданской инфраструктуры.В этот же период украинские военные обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в ЛНР, где погиб мирный житель и получил ранения малолетний. В результате обстрелов повреждены пять объектов, в том числе здание аграрного лицея."СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20220613/donbass-1794983468.html
https://ria.ru/20220614/donbass-1795144773.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
стаханов
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791655130_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_d1b9bef41a5da0340e9dd444d3914914.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), стаханов, горловка
19:56 16.06.2022
 
СК возбудил дела из-за обстрелов украинскими военными гражданских в ДНР

СК возбудил уголовные дела из-за обстрелов украинскими военными гражданских в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными мирных граждан и объектов гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственным комитетом России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко", - говорится в сообщении.
На месте теракта возле здания ГУМВД в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 08:38Специальная военная операция на Украине
СК расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка
По данным следствия, в период с 14 по 15 июня указанные военные отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артобстрелах из тяжелых видов вооружений объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Макеевка, Горловка, Светлодарск и населенных пунктах Еленовка, Красный Партизан, Землянки ДНР, а также в городе Стаханове и населенном пункте Фомовка ЛНР.
Отмечается, что в результате обстрелов девять мирных жителей получили ранения, один погиб. Также повреждены 55 домов и объектов гражданской инфраструктуры.
В этот же период украинские военные обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в ЛНР, где погиб мирный житель и получил ранения малолетний. В результате обстрелов повреждены пять объектов, в том числе здание аграрного лицея.
"СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения", - добавляет ведомство.
Первые кадры обстрелянного украинскими боевиками роддома в Донецке
14 июня, 11:25Специальная военная операция на Украине
СК изучит информацию об обстреле ВСУ роддома в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)СтахановГорловка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала