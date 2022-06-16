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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска в четверг вечером выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:30
2022-06-16T18:30
2022-06-16T18:30
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.05 - н.п. Авдеевка- н.п. Ясиноватая : выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Ранее в четверг при обстреле Ясиноватой украинскими войсками погибла мирная жительница, также был поврежден ряд домов, перебит газопровод, о чем сообщил штаб обороны ДНР.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой пять ракет из РСЗО "Град"