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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска в 16.40 (совпадает с мск) выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Гольмовский в ДНР, заявило представительство республики РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:03

2022-06-16T17:03

2022-06-16T17:04

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 (совпадает с мск) выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Гольмовский в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено девять снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр