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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска в 16.40 (совпадает с мск) выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Гольмовский в ДНР, заявило представительство республики РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:03
2022-06-16T17:03
2022-06-16T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 (совпадает с мск) выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Гольмовский в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено девять снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр
17:03 16.06.2022 (обновлено: 17:04 16.06.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов калибра 152 миллиметра по поселку Гольмовский