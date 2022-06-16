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При обстреле Ясиноватой в ДНР погиб мирный житель
При обстреле Ясиноватой в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 16.06.2022
При обстреле Ясиноватой в ДНР погиб мирный житель
Мирная жительница погибла в городе Ясиноватая в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, поврежден ряд домов, перебит... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:39
2022-06-16T12:39
2022-06-16T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Мирная жительница погибла в городе Ясиноватая в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, поврежден ряд домов, перебит газопровод, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Кроме того, как сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в Кировском районе Донецка ранен мужчина 1966 года рождения во время украинского обстрела. Ранее сообщалось о ранении женщины в этом районе.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, ситуация в днр и лнр
12:39 16.06.2022 (обновлено: 12:54 16.06.2022)
При обстреле Ясиноватой в ДНР погиб мирный житель
ДНР: при обстреле ВСУ Ясиноватой погибла женщина