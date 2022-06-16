https://ria.ru/20220616/obstrel-1795721418.html

При обстреле Ясиноватой в ДНР погиб мирный житель

При обстреле Ясиноватой в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 16.06.2022

При обстреле Ясиноватой в ДНР погиб мирный житель

Мирная жительница погибла в городе Ясиноватая в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, поврежден ряд домов, перебит... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:39

2022-06-16T12:39

2022-06-16T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Мирная жительница погибла в городе Ясиноватая в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, поврежден ряд домов, перебит газопровод, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Кроме того, как сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в Кировском районе Донецка ранен мужчина 1966 года рождения во время украинского обстрела. Ранее сообщалось о ранении женщины в этом районе.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, ситуация в днр и лнр