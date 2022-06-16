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Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/obstrel-1795717416.html
Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР
Украинские войска примерно за четыре часа обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Горловку и Ясиноватую, выпустив шесть... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:31
2022-06-16T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
горловка
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска примерно за четыре часа обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Горловку и Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и девять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным ведомства, опубликованным в его Telegram-канале, в 8.00 и 9.45 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, выпустив по три снаряда калибром 152 миллиметра."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: ...11.30 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 11.55 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - добавили в представительстве.
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в мире, ясиноватая, украина, горловка, ситуация в днр и лнр
12:31 16.06.2022
 
Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР

ДНР: ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов, в том числе Горловку и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМальчик возле дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ Донецка
Мальчик возле дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мальчик возле дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска примерно за четыре часа обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Горловку и Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и девять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным ведомства, опубликованным в его Telegram-канале, в 8.00 и 9.45 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, выпустив по три снаряда калибром 152 миллиметра.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: ...11.30 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 11.55 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - добавили в представительстве.
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