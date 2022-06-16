https://ria.ru/20220616/obstrel-1795717416.html

Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР

Украинские войска примерно за четыре часа обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Горловку и Ясиноватую, выпустив шесть... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:31

2022-06-16T12:31

2022-06-16T12:31

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

горловка

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794081058_0:199:2946:1856_1920x0_80_0_0_4dc9384e171943d2d33099be8e26da3a.jpg

ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска примерно за четыре часа обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Горловку и Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и девять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным ведомства, опубликованным в его Telegram-канале, в 8.00 и 9.45 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, выпустив по три снаряда калибром 152 миллиметра."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: ...11.30 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 11.55 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - добавили в представительстве.

https://ria.ru/20220616/boeviki-1795714103.html

ясиноватая

украина

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ясиноватая, украина, горловка, ситуация в днр и лнр