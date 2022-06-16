https://ria.ru/20220616/obstrel-1795670100.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.06.2022

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:43

2022-06-16T10:43

2022-06-16T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По информации представительства в Telegram-канале, в 10.15 зафиксирован обстрел вооруженными формированиями Украины по Петровскому району Донецка со стороны Новомихайловки, "выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220616/dnr-1795659022.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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