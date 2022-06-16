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В Днепре и Запорожье пропали 367 человек, задержанные националистами - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/natsionalisty-1795935940.html
В Днепре и Запорожье пропали 367 человек, задержанные националистами
В Днепре и Запорожье пропали 367 человек, задержанные националистами - РИА Новости, 16.06.2022
В Днепре и Запорожье пропали 367 человек, задержанные националистами
Родные и близкие с 1 по 16 июня потеряли 367 человек, задержанных националистическими батальонами Украины на блокпостах в городах Днепр и Запорожье, сообщил в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:43
2022-06-16T21:43
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
запорожье
россия
вооруженные силы украины
украина
михаил мизинцев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Родные и близкие с 1 по 16 июня потеряли 367 человек, задержанных националистическими батальонами Украины на блокпостах в городах Днепр и Запорожье, сообщил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Только с 1 по 16 июня 2022 г. из числа задержанных судьбы 367 человек их родным и близким до настоящего времени неизвестны: среди них – большинство женщины и подростки", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что на блокпостах в Днепре и Запорожье боевики националистических батальонов проводят тотальные проверки мирного населения. Всех граждан, подозреваемых в лояльном отношении к России или осуждении киевского режима, подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении для якобы дальнейшего разбирательства."Украинские власти под предлогом якобы обеспечения безопасности граждан заблокировали все выезды из контролируемых ими населенных пунктов в сторону освобожденных территорий народных республик Донбасса, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей и вынуждая их самостоятельно эвакуироваться в западные районы Украины", - рассказал Мизинцев.Заявления официального Киева о необходимости организации гуманитарных коридоров на подконтрольные ВСУ территории в Минобороны расценивают как попытки выиграть время для перегруппировки и восстановления боеспособности своих войск.
https://ria.ru/20220616/kharkov-1795935725.html
https://ria.ru/20220616/provokatsiya-1795935117.html
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в мире, днепр (город), запорожье, россия, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:43 16.06.2022
 
В Днепре и Запорожье пропали 367 человек, задержанные националистами

Минобороны: в Днепре и Запорожье пропали 367 человек, задержанные националистами

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствие удара украинских войск "Точкой-У" в городе Токмак Запорожской области
Последствие удара украинских войск Точкой-У в городе Токмак Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Последствие удара украинских войск "Точкой-У" в городе Токмак Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Родные и близкие с 1 по 16 июня потеряли 367 человек, задержанных националистическими батальонами Украины на блокпостах в городах Днепр и Запорожье, сообщил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Только с 1 по 16 июня 2022 г. из числа задержанных судьбы 367 человек их родным и близким до настоящего времени неизвестны: среди них – большинство женщины и подростки", - сказал Мизинцев.
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Он уточнил, что на блокпостах в Днепре и Запорожье боевики националистических батальонов проводят тотальные проверки мирного населения. Всех граждан, подозреваемых в лояльном отношении к России или осуждении киевского режима, подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении для якобы дальнейшего разбирательства.
"Украинские власти под предлогом якобы обеспечения безопасности граждан заблокировали все выезды из контролируемых ими населенных пунктов в сторону освобожденных территорий народных республик Донбасса, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей и вынуждая их самостоятельно эвакуироваться в западные районы Украины", - рассказал Мизинцев.
Заявления официального Киева о необходимости организации гуманитарных коридоров на подконтрольные ВСУ территории в Минобороны расценивают как попытки выиграть время для перегруппировки и восстановления боеспособности своих войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)ЗапорожьеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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