В Днепре и Запорожье пропали 367 человек, задержанные националистами
Минобороны: в Днепре и Запорожье пропали 367 человек, задержанные националистами
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствие удара украинских войск "Точкой-У" в городе Токмак Запорожской области
Последствие удара украинских войск "Точкой-У" в городе Токмак Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Родные и близкие с 1 по 16 июня потеряли 367 человек, задержанных националистическими батальонами Украины на блокпостах в городах Днепр и Запорожье, сообщил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Только с 1 по 16 июня 2022 г. из числа задержанных судьбы 367 человек их родным и близким до настоящего времени неизвестны: среди них – большинство женщины и подростки", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что на блокпостах в Днепре и Запорожье боевики националистических батальонов проводят тотальные проверки мирного населения. Всех граждан, подозреваемых в лояльном отношении к России или осуждении киевского режима, подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении для якобы дальнейшего разбирательства.
"Украинские власти под предлогом якобы обеспечения безопасности граждан заблокировали все выезды из контролируемых ими населенных пунктов в сторону освобожденных территорий народных республик Донбасса, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей и вынуждая их самостоятельно эвакуироваться в западные районы Украины", - рассказал Мизинцев.