https://ria.ru/20220616/natsionalisty-1795935940.html

В Днепре и Запорожье пропали 367 человек, задержанные националистами

В Днепре и Запорожье пропали 367 человек, задержанные националистами - РИА Новости, 16.06.2022

В Днепре и Запорожье пропали 367 человек, задержанные националистами

Родные и близкие с 1 по 16 июня потеряли 367 человек, задержанных националистическими батальонами Украины на блокпостах в городах Днепр и Запорожье, сообщил в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T21:43

2022-06-16T21:43

2022-06-16T21:43

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

украина

михаил мизинцев

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Родные и близкие с 1 по 16 июня потеряли 367 человек, задержанных националистическими батальонами Украины на блокпостах в городах Днепр и Запорожье, сообщил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Только с 1 по 16 июня 2022 г. из числа задержанных судьбы 367 человек их родным и близким до настоящего времени неизвестны: среди них – большинство женщины и подростки", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что на блокпостах в Днепре и Запорожье боевики националистических батальонов проводят тотальные проверки мирного населения. Всех граждан, подозреваемых в лояльном отношении к России или осуждении киевского режима, подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении для якобы дальнейшего разбирательства."Украинские власти под предлогом якобы обеспечения безопасности граждан заблокировали все выезды из контролируемых ими населенных пунктов в сторону освобожденных территорий народных республик Донбасса, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей и вынуждая их самостоятельно эвакуироваться в западные районы Украины", - рассказал Мизинцев.Заявления официального Киева о необходимости организации гуманитарных коридоров на подконтрольные ВСУ территории в Минобороны расценивают как попытки выиграть время для перегруппировки и восстановления боеспособности своих войск.

https://ria.ru/20220616/kharkov-1795935725.html

https://ria.ru/20220616/provokatsiya-1795935117.html

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепр (город), запорожье, россия, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф