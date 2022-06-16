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НАТО близка к принятию двух новых стран, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 16.06.2022
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НАТО близка к принятию двух новых стран, заявил шеф Пентагона
НАТО близка к принятию двух новых стран, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 16.06.2022
НАТО близка к принятию двух новых стран, заявил шеф Пентагона
Североатлантический альянс "близок" к тому, чтобы принять в свои ряды двух новых членов, заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе глава Пентагона Ллойд... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:41
2022-06-16T17:04
в мире
финляндия
швеция
нато
сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Североатлантический альянс "близок" к тому, чтобы принять в свои ряды двух новых членов, заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин."НАТО близка к тому, чтобы принять двух новых членов в свой альянс", - сказал Остин по итогам переговоров глав оборонных ведомств стран НАТО. Он назвал решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО "историческим".Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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в мире, финляндия, швеция, нато, сша, ллойд остин
16:41 16.06.2022 (обновлено: 17:04 16.06.2022)
 
НАТО близка к принятию двух новых стран, заявил шеф Пентагона

Шеф Пентагона: НАТО близка к тому, чтобы принять в свои ряды две новые страны

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Североатлантический альянс "близок" к тому, чтобы принять в свои ряды двух новых членов, заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин.
"НАТО близка к тому, чтобы принять двух новых членов в свой альянс", - сказал Остин по итогам переговоров глав оборонных ведомств стран НАТО. Он назвал решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО "историческим".
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреФинляндияШвецияНАТОСШАЛлойд Остин
 
 
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