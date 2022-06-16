https://ria.ru/20220616/nato-1795834501.html
НАТО близка к принятию двух новых стран, заявил шеф Пентагона
НАТО близка к принятию двух новых стран, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 16.06.2022
НАТО близка к принятию двух новых стран, заявил шеф Пентагона
Североатлантический альянс "близок" к тому, чтобы принять в свои ряды двух новых членов, заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе глава Пентагона Ллойд... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:41
2022-06-16T16:41
2022-06-16T17:04
в мире
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нато
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Североатлантический альянс "близок" к тому, чтобы принять в свои ряды двух новых членов, заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин."НАТО близка к тому, чтобы принять двух новых членов в свой альянс", - сказал Остин по итогам переговоров глав оборонных ведомств стран НАТО. Он назвал решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО "историческим".Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, финляндия, швеция, нато, сша, ллойд остин
16:41 16.06.2022 (обновлено: 17:04 16.06.2022)
НАТО близка к принятию двух новых стран, заявил шеф Пентагона
Шеф Пентагона: НАТО близка к тому, чтобы принять в свои ряды две новые страны