Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, как США могут послать сигнал о задержанных наемниках - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/naemniki-1795818098.html
В МИД рассказали, как США могут послать сигнал о задержанных наемниках
В МИД рассказали, как США могут послать сигнал о задержанных наемниках - РИА Новости, 16.06.2022
В МИД рассказали, как США могут послать сигнал о задержанных наемниках
Между РФ и США сохраняется "технический канал" связи через посольства, если Вашингтон захочет "послать Москве сигнал" по поводу сообщений о якобы задержанных... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:05
2022-06-16T16:27
в мире
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
вашингтон (штат)
москва
петербургский международный экономический форум (фонд)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795826889_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12563063034ed06975cb98378b811220.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Между РФ и США сохраняется "технический канал" связи через посольства, если Вашингтон захочет "послать Москве сигнал" по поводу сообщений о якобы задержанных под Харьковом двух американских наемниках, США могут им воспользоваться, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Есть технический контакт с американцами, мы об этом говорили, через наше посольство в Вашингтоне и через их посольство в Москве. Все, что необходимо сторонам решать, обсуждается. Если будут какие-то сигналы по любым вопросам, пожалуйста, через наше посольство в Вашингтоне или через посольство в Москве - они могут эти сигналы нам направить. Что говорить относительно того, что будет, а чего не будет? Вы задайте им этот вопрос напрямую. Такие говорливые люди", - сказала Захарова "на полях" ПМЭФ-2022.Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/azovstal-1795731858.html
https://ria.ru/20220616/peskov-1795744211.html
россия
вашингтон (штат)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Захарова о "техническом контакте" между посольствами России и США
Если США захотят послать России сигнал о задержанных под Харьковом наемниках, они могут использовать "технический контакт" через посольства, сказала РИА Новости Захарова
2022-06-16T16:05
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795826889_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_475535a1985ae91a73cb4dde62e7cacc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вашингтон (штат), москва, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова
16:05 16.06.2022 (обновлено: 16:27 16.06.2022)
 
В МИД рассказали, как США могут послать сигнал о задержанных наемниках

В МИД рассказали, как США могут послать сигнал о задержанных под Харьковом наемниках

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Между РФ и США сохраняется "технический канал" связи через посольства, если Вашингтон захочет "послать Москве сигнал" по поводу сообщений о якобы задержанных под Харьковом двух американских наемниках, США могут им воспользоваться, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Есть технический контакт с американцами, мы об этом говорили, через наше посольство в Вашингтоне и через их посольство в Москве. Все, что необходимо сторонам решать, обсуждается. Если будут какие-то сигналы по любым вопросам, пожалуйста, через наше посольство в Вашингтоне или через посольство в Москве - они могут эти сигналы нам направить. Что говорить относительно того, что будет, а чего не будет? Вы задайте им этот вопрос напрямую. Такие говорливые люди", - сказала Захарова "на полях" ПМЭФ-2022.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 12:58В мире
Пленных с "Азовстали" проверяют на связи с высокопоставленными наемниками
Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 13:26Специальная военная операция на Украине
Песков прокомментировал ситуацию с якобы попавшими в плен военными США
 
Петербургский международный экономический форум — 2022В миреРоссияВашингтон (штат)МоскваПетербургский международный экономический форум (фонд)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала