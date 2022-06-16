https://ria.ru/20220616/naemniki-1795818098.html

В МИД рассказали, как США могут послать сигнал о задержанных наемниках

В МИД рассказали, как США могут послать сигнал о задержанных наемниках - РИА Новости, 16.06.2022

В МИД рассказали, как США могут послать сигнал о задержанных наемниках

Между РФ и США сохраняется "технический канал" связи через посольства, если Вашингтон захочет "послать Москве сигнал" по поводу сообщений о якобы задержанных... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:05

2022-06-16T16:05

2022-06-16T16:27

в мире

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

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москва

петербургский международный экономический форум (фонд)

мария захарова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Между РФ и США сохраняется "технический канал" связи через посольства, если Вашингтон захочет "послать Москве сигнал" по поводу сообщений о якобы задержанных под Харьковом двух американских наемниках, США могут им воспользоваться, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Есть технический контакт с американцами, мы об этом говорили, через наше посольство в Вашингтоне и через их посольство в Москве. Все, что необходимо сторонам решать, обсуждается. Если будут какие-то сигналы по любым вопросам, пожалуйста, через наше посольство в Вашингтоне или через посольство в Москве - они могут эти сигналы нам направить. Что говорить относительно того, что будет, а чего не будет? Вы задайте им этот вопрос напрямую. Такие говорливые люди", - сказала Захарова "на полях" ПМЭФ-2022.Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/azovstal-1795731858.html

https://ria.ru/20220616/peskov-1795744211.html

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Дарья Буймова

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Захарова о "техническом контакте" между посольствами России и США Если США захотят послать России сигнал о задержанных под Харьковом наемниках, они могут использовать "технический контакт" через посольства, сказала РИА Новости Захарова 2022-06-16T16:05 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вашингтон (штат), москва, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова