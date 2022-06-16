https://ria.ru/20220616/naemniki-1795818098.html
В МИД рассказали, как США могут послать сигнал о задержанных наемниках
В МИД рассказали, как США могут послать сигнал о задержанных наемниках - РИА Новости, 16.06.2022
В МИД рассказали, как США могут послать сигнал о задержанных наемниках
Между РФ и США сохраняется "технический канал" связи через посольства, если Вашингтон захочет "послать Москве сигнал" по поводу сообщений о якобы задержанных... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:05
2022-06-16T16:05
2022-06-16T16:27
в мире
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
вашингтон (штат)
москва
петербургский международный экономический форум (фонд)
мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Между РФ и США сохраняется "технический канал" связи через посольства, если Вашингтон захочет "послать Москве сигнал" по поводу сообщений о якобы задержанных под Харьковом двух американских наемниках, США могут им воспользоваться, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Есть технический контакт с американцами, мы об этом говорили, через наше посольство в Вашингтоне и через их посольство в Москве. Все, что необходимо сторонам решать, обсуждается. Если будут какие-то сигналы по любым вопросам, пожалуйста, через наше посольство в Вашингтоне или через посольство в Москве - они могут эти сигналы нам направить. Что говорить относительно того, что будет, а чего не будет? Вы задайте им этот вопрос напрямую. Такие говорливые люди", - сказала Захарова "на полях" ПМЭФ-2022.Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/azovstal-1795731858.html
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Захарова о "техническом контакте" между посольствами России и США
Если США захотят послать России сигнал о задержанных под Харьковом наемниках, они могут использовать "технический контакт" через посольства, сказала РИА Новости Захарова
2022-06-16T16:05
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, вашингтон (штат), москва, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова
16:05 16.06.2022 (обновлено: 16:27 16.06.2022)
В МИД рассказали, как США могут послать сигнал о задержанных наемниках
В МИД рассказали, как США могут послать сигнал о задержанных под Харьковом наемниках