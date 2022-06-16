https://ria.ru/20220616/naemniki-1795795320.html

В МВД ЛНР рассказали об иностранных наемниках в Северодонецке

В МВД ЛНР рассказали об иностранных наемниках в Северодонецке - РИА Новости, 16.06.2022

В МВД ЛНР рассказали об иностранных наемниках в Северодонецке

До 40 наемников из США находятся на территории химического комбината "Азот" в Северодонецке, кроме них там присутствуют польские и британские наемники, заявил... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:24

2022-06-16T15:24

2022-06-16T17:20

в мире

сша

мвд лнр

специальная военная операция на украине

северодонецк

польша

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. До 40 наемников из США находятся на территории химического комбината "Азот" в Северодонецке, кроме них там присутствуют польские и британские наемники, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев."На территории Северодонецка (речь идет о промзоне предприятия "Азот" - ред.) находится большое число наемников из Америки, Великобритании, Польши. Такой контингент - свора шакалов, которые пытаются помочь Украине хоть чем-то... Их там немного, порядка 30-40 человек", - сказал Киселев в эфире "Первого канала".Больше всего на указанной территории наемников из Польши, отметил Киселев, но не привел их число.Химкомбинат "Азот" в Северодонецке на данный момент подконтролен украинским вооруженным формированиям, тогда как сам город и аэропорт в окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. При освобождении города они блокировали противника на территории предприятия. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/naemniki-1795669392.html

сша

северодонецк

польша

луганская народная республика

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в мире, сша, мвд лнр, северодонецк, польша, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр