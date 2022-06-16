https://ria.ru/20220616/naemniki-1795631436.html

Вырвавшиеся с "Азота" женщины рассказали об иностранных наемниках на заводе

Вырвавшиеся с "Азота" женщины рассказали об иностранных наемниках на заводе - РИА Новости, 16.06.2022

Вырвавшиеся с "Азота" женщины рассказали об иностранных наемниках на заводе

На химическом комбинате "Азот" в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников, рассказали РИА Новости мирные... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T07:04

2022-06-16T07:04

2022-06-16T11:48

специальная военная операция на украине

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НОВАЯ АСТРАХАНЬ (ЛНР), 16 июн — РИА Новости. На химическом комбинате "Азот" в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников, рассказали РИА Новости мирные жители, которым удалось вырваться из бомбоубежища предприятия.Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в подвале у так называемой второй проходной "Азота" два месяца (с 5 апреля) после того, как в их дом попал снаряд.На заводе она обратила внимание на иностранных боевиков.Иностранные и украинские боевики не разрешали мирным гражданам покидать подвалы."Они объясняли нам, что снаружи опасно, идет какая-то зачистка. До вечера не выходите", — добавила она.Родственников мужского пола Анны и Алины, которые хотели привезти им продукты, на "Азот" тоже не пускали. Однако 10 июня, когда внимание боевиков ослабло, женщинам удалось выбраться.По их словам, выходить с завода пришлось пешком, вместе с детьми. "У меня двое детей, у Алины — ребенок. Два года, пять лет и восемь. Но ничего, дошли", — отметила Анна.Сейчас они разместились в соседнем селе Новая Астрахань.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.В среду с 8:00 утра по московскому времени до 20:00 российская сторона для эвакуации мирного населения с территории "Азота" предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в Луганской Народной Республике. Однако украинские боевики сорвали этот процесс, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220611/vsu-1794801657.html

https://ria.ru/20220615/azot-1795607294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, северодонецк, россия, украина