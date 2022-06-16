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Вырвавшиеся с "Азота" женщины рассказали об иностранных наемниках на заводе - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/naemniki-1795631436.html
Вырвавшиеся с "Азота" женщины рассказали об иностранных наемниках на заводе
Вырвавшиеся с "Азота" женщины рассказали об иностранных наемниках на заводе - РИА Новости, 16.06.2022
Вырвавшиеся с "Азота" женщины рассказали об иностранных наемниках на заводе
На химическом комбинате "Азот" в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников, рассказали РИА Новости мирные... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T07:04
2022-06-16T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
россия
украина
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НОВАЯ АСТРАХАНЬ (ЛНР), 16 июн — РИА Новости. На химическом комбинате "Азот" в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников, рассказали РИА Новости мирные жители, которым удалось вырваться из бомбоубежища предприятия.Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в подвале у так называемой второй проходной "Азота" два месяца (с 5 апреля) после того, как в их дом попал снаряд.На заводе она обратила внимание на иностранных боевиков.Иностранные и украинские боевики не разрешали мирным гражданам покидать подвалы."Они объясняли нам, что снаружи опасно, идет какая-то зачистка. До вечера не выходите", — добавила она.Родственников мужского пола Анны и Алины, которые хотели привезти им продукты, на "Азот" тоже не пускали. Однако 10 июня, когда внимание боевиков ослабло, женщинам удалось выбраться.По их словам, выходить с завода пришлось пешком, вместе с детьми. "У меня двое детей, у Алины — ребенок. Два года, пять лет и восемь. Но ничего, дошли", — отметила Анна.Сейчас они разместились в соседнем селе Новая Астрахань.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.В среду с 8:00 утра по московскому времени до 20:00 российская сторона для эвакуации мирного населения с территории "Азота" предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в Луганской Народной Республике. Однако украинские боевики сорвали этот процесс, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220611/vsu-1794801657.html
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в мире, северодонецк, россия, украина
07:04 16.06.2022 (обновлено: 11:48 16.06.2022)
 
Вырвавшиеся с "Азота" женщины рассказали об иностранных наемниках на заводе

Вырвавшиеся с "Азота" женщины рассказали, что на заводе очень много иностранных наемников

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЗавод "Азот" в Северодонецке
Завод Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Завод "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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НОВАЯ АСТРАХАНЬ (ЛНР), 16 июн — РИА Новости. На химическом комбинате "Азот" в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников, рассказали РИА Новости мирные жители, которым удалось вырваться из бомбоубежища предприятия.
Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в подвале у так называемой второй проходной "Азота" два месяца (с 5 апреля) после того, как в их дом попал снаряд.
На заводе она обратила внимание на иностранных боевиков.

"Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом на английском языке. И на других иностранных языках", — рассказала Анна.

Иностранные и украинские боевики не разрешали мирным гражданам покидать подвалы.
"Они объясняли нам, что снаружи опасно, идет какая-то зачистка. До вечера не выходите", — добавила она.
Родственников мужского пола Анны и Алины, которые хотели привезти им продукты, на "Азот" тоже не пускали. Однако 10 июня, когда внимание боевиков ослабло, женщинам удалось выбраться.
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По их словам, выходить с завода пришлось пешком, вместе с детьми. "У меня двое детей, у Алины — ребенок. Два года, пять лет и восемь. Но ничего, дошли", — отметила Анна.
Сейчас они разместились в соседнем селе Новая Астрахань.
Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.
В среду с 8:00 утра по московскому времени до 20:00 российская сторона для эвакуации мирного населения с территории "Азота" предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в Луганской Народной Республике. Однако украинские боевики сорвали этот процесс, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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