https://ria.ru/20220616/muzey-1795762599.html

Открытие музея военно-морской славы планируется в I квартале 2023 года

Открытие музея военно-морской славы планируется в I квартале 2023 года - РИА Новости, 16.06.2022

Открытие музея военно-морской славы планируется в I квартале 2023 года

Открыть музей военно-морской славы России в Кронштадте планируют в первом квартале 2023 года, рассказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:15

2022-06-16T14:15

2022-06-16T14:15

морская держава

ксения шойгу

кронштадт

россия

морская держава

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Открыть музей военно-морской славы России в Кронштадте планируют в первом квартале 2023 года, рассказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.Работы по комплексному развитию территории Кронштадта ведутся по поручению президента России Владимира Путина.В числе важных полученных результатов в рамках проекта она назвала выдачу положительного заключения Главгосэкспертизы на реставрацию кронштадтских фортов. "Отреставрированным фортам быть", – подчеркнула Ксения Шойгу.В конгрессно-выставочном центре планируется проводить Международный военно-морской салон. А главным экспонатом музея станет первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол".По словам Шойгу, опыт обустройства Кронштадта будет востребован и в других регионах России, где расположены памятные для отечественных военных моряков места."У нас есть значительное количество заявок на эту тему. Мне кажется, что этот опыт, безусловно, применим не только с точки зрения социальных пространств. Я уверена, что на это будет спрос, и, конечно, очень рассчитываю, что команде, которая собиралась и с таким энтузиазмом уже три года живет (кронштадтским) проектом, будут даны новые перспективы", – отметила она.

https://ria.ru/20211214/podlodka-1763670798.html

https://ria.ru/20210810/forty-1744116309.html

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ксения шойгу, кронштадт, россия, морская держава