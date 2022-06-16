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На Байкале с "Туризм.РФ" определили участки для мастер-планирования - РИА Новости, 16.06.2022
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Иркутская область
https://ria.ru/20220616/master-planirovanie-1795863615.html
На Байкале с "Туризм.РФ" определили участки для мастер-планирования
На Байкале с "Туризм.РФ" определили участки для мастер-планирования - РИА Новости, 16.06.2022
На Байкале с "Туризм.РФ" определили участки для мастер-планирования
Более 50 земельных участков на Байкале определены соглашением о сотрудничестве, подписанном на ПМЭФ между правительством Приангарья и госкорпорацией... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:39
2022-06-16T17:42
иркутская область
экономика
игорь кобзев
дмитрий чернышенко
иркутская область
байкал
ольхон
туризм
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ИРКУТСК, 16 июн – РИА Новости. Более 50 земельных участков на Байкале определены соглашением о сотрудничестве, подписанном на ПМЭФ между правительством Приангарья и госкорпорацией "Туризм.РФ", для разработки мастер-планов развития туристических территорий, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов в присутствии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Оно дополняет документ, подписанный в июле 2021 года.Главная цель нового соглашения – формирование перечня земельных участков, где госкорпорация будет разрабатывать мастер-планы развития туристских территорий. Речь, в частности, идет об участках в муниципалитетах, граничащих с Байкалом - Слюдянском, Ольхонском и Иркутском районах."Для мастер-планирования туристских территорий на Ольхоне, в "Тальцах" и Байкальске уже отобран 21 земельный участок. Еще 34 определены в качестве потенциальных для мастер-планирования. Всё это закреплено в дополнительном соглашении к соглашению о сотрудничестве между Иркутской областью и акционерным обществом "Корпорация "Туризм.РФ", - сказал Кобзев.Работа по развитию туризма на макротерритории "Большой Байкал", куда входят остров Ольхон, город Байкальск и "Тальцы", началась в прошлом году. Предварительная концепция была одобрена Дмитрием Чернышенко. Кроме того, в 2023 и 2024 годах Иркутская область получит из федерального бюджета более 830 миллионов рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры туристических территорий, в том числе тех, развитие которых планируется при поддержке АО "Корпорация "Туризм.РФ".
https://ria.ru/20220602/regiony-1792637342.html
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экономика, игорь кобзев, дмитрий чернышенко, иркутская область, байкал, ольхон, туризм, петербургский международный экономический форум (фонд)
17:39 16.06.2022 (обновлено: 17:42 16.06.2022)
 
На Байкале с "Туризм.РФ" определили участки для мастер-планирования

Более 50 участков на Байкале определены с "Туризм.РФ" для мастер-планирования

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области. Архивное фото
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ИРКУТСК, 16 июн – РИА Новости. Более 50 земельных участков на Байкале определены соглашением о сотрудничестве, подписанном на ПМЭФ между правительством Приангарья и госкорпорацией "Туризм.РФ", для разработки мастер-планов развития туристических территорий, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов в присутствии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Оно дополняет документ, подписанный в июле 2021 года.
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Главная цель нового соглашения – формирование перечня земельных участков, где госкорпорация будет разрабатывать мастер-планы развития туристских территорий. Речь, в частности, идет об участках в муниципалитетах, граничащих с Байкалом - Слюдянском, Ольхонском и Иркутском районах.
"Для мастер-планирования туристских территорий на Ольхоне, в "Тальцах" и Байкальске уже отобран 21 земельный участок. Еще 34 определены в качестве потенциальных для мастер-планирования. Всё это закреплено в дополнительном соглашении к соглашению о сотрудничестве между Иркутской областью и акционерным обществом "Корпорация "Туризм.РФ", - сказал Кобзев.
Работа по развитию туризма на макротерритории "Большой Байкал", куда входят остров Ольхон, город Байкальск и "Тальцы", началась в прошлом году. Предварительная концепция была одобрена Дмитрием Чернышенко. Кроме того, в 2023 и 2024 годах Иркутская область получит из федерального бюджета более 830 миллионов рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры туристических территорий, в том числе тех, развитие которых планируется при поддержке АО "Корпорация "Туризм.РФ".

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