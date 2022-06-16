https://ria.ru/20220616/master-planirovanie-1795863615.html

На Байкале с "Туризм.РФ" определили участки для мастер-планирования

На Байкале с "Туризм.РФ" определили участки для мастер-планирования - РИА Новости, 16.06.2022

На Байкале с "Туризм.РФ" определили участки для мастер-планирования

Более 50 земельных участков на Байкале определены соглашением о сотрудничестве, подписанном на ПМЭФ между правительством Приангарья и госкорпорацией... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:39

2022-06-16T17:39

2022-06-16T17:42

иркутская область

экономика

игорь кобзев

дмитрий чернышенко

иркутская область

байкал

ольхон

туризм

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ИРКУТСК, 16 июн – РИА Новости. Более 50 земельных участков на Байкале определены соглашением о сотрудничестве, подписанном на ПМЭФ между правительством Приангарья и госкорпорацией "Туризм.РФ", для разработки мастер-планов развития туристических территорий, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов в присутствии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Оно дополняет документ, подписанный в июле 2021 года.Главная цель нового соглашения – формирование перечня земельных участков, где госкорпорация будет разрабатывать мастер-планы развития туристских территорий. Речь, в частности, идет об участках в муниципалитетах, граничащих с Байкалом - Слюдянском, Ольхонском и Иркутском районах."Для мастер-планирования туристских территорий на Ольхоне, в "Тальцах" и Байкальске уже отобран 21 земельный участок. Еще 34 определены в качестве потенциальных для мастер-планирования. Всё это закреплено в дополнительном соглашении к соглашению о сотрудничестве между Иркутской областью и акционерным обществом "Корпорация "Туризм.РФ", - сказал Кобзев.Работа по развитию туризма на макротерритории "Большой Байкал", куда входят остров Ольхон, город Байкальск и "Тальцы", началась в прошлом году. Предварительная концепция была одобрена Дмитрием Чернышенко. Кроме того, в 2023 и 2024 годах Иркутская область получит из федерального бюджета более 830 миллионов рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры туристических территорий, в том числе тех, развитие которых планируется при поддержке АО "Корпорация "Туризм.РФ".

https://ria.ru/20220602/regiony-1792637342.html

https://ria.ru/20220530/laureaty-1791755453.html

иркутская область

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ольхон

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, игорь кобзев, дмитрий чернышенко, иркутская область, байкал, ольхон, туризм, петербургский международный экономический форум (фонд)