17:39 16.06.2022 (обновлено: 17:42 16.06.2022)
На Байкале с "Туризм.РФ" определили участки для мастер-планирования
Более 50 участков на Байкале определены с "Туризм.РФ" для мастер-планирования
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 16 июн – РИА Новости. Более 50 земельных участков на Байкале определены соглашением о сотрудничестве, подписанном на ПМЭФ между правительством Приангарья и госкорпорацией "Туризм.РФ", для разработки мастер-планов развития туристических территорий, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов в присутствии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Оно дополняет документ, подписанный в июле 2021 года.
Главная цель нового соглашения – формирование перечня земельных участков, где госкорпорация будет разрабатывать мастер-планы развития туристских территорий. Речь, в частности, идет об участках в муниципалитетах, граничащих с Байкалом - Слюдянском, Ольхонском и Иркутском районах.
"Для мастер-планирования туристских территорий на Ольхоне, в "Тальцах" и Байкальске уже отобран 21 земельный участок. Еще 34 определены в качестве потенциальных для мастер-планирования. Всё это закреплено в дополнительном соглашении к соглашению о сотрудничестве между Иркутской областью и акционерным обществом "Корпорация "Туризм.РФ", - сказал Кобзев.
Работа по развитию туризма на макротерритории "Большой Байкал", куда входят остров Ольхон, город Байкальск и "Тальцы", началась в прошлом году. Предварительная концепция была одобрена Дмитрием Чернышенко. Кроме того, в 2023 и 2024 годах Иркутская область получит из федерального бюджета более 830 миллионов рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры туристических территорий, в том числе тех, развитие которых планируется при поддержке АО "Корпорация "Туризм.РФ".
Другие новости региона читайте здесь>>