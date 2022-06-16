https://ria.ru/20220616/mariupol-1795774247.html

Убивший велосипедиста украинский военный заявил, что мариупольцы ему чужды

Убивший велосипедиста украинский военный заявил, что мариупольцы ему чужды - РИА Новости, 16.06.2022

Убивший велосипедиста украинский военный заявил, что мариупольцы ему чужды

Старшина украинской разведроты Роман Костюченко, намеренно застреливший из снайперской винтовки мирного жителя на велосипеде, заявил на допросе, что не... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:41

2022-06-16T14:41

2022-06-16T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

александр бастрыкин

мариуполь

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Старшина украинской разведроты Роман Костюченко, намеренно застреливший из снайперской винтовки мирного жителя на велосипеде, заявил на допросе, что не воспринимает жителей Мариуполя как свой народ, сообщается на сайте СК РФ.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе очередное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями против мирного населения и российских военнослужащих в ЛНР, ДНР и на Украине."Установлены новые лица из числа военнослужащих ВСУ, причастных к совершению жестоких преступлений в отношении мирных граждан. Среди них - старшина разведывательной роты 36-й бригады морской пехоты сержант Роман Костюченко, который 25 марта 2022 года, действуя намеренно, из побуждений убивать любого, кто пройдет мимо, произвел выстрел из снайперской винтовки в мирного жителя, проезжавшего на велосипеде. От полученного ранения мужчина скончался. При этом сам Костюченко в ходе допроса пояснил, что не воспринимает жителей Мариуполя как свой народ", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что такие преступления украинских военнослужащих равнозначны действиям националистов.Отмечается, что при осмотрах мест происшествия обнаружены учебные пособия, из которых "очевидно, что в качестве руководства к действию принимались рекомендации об использовании жилых зданий для размещения скрытых позиций снайперов, о физическом устранении любых встречающихся на пути следования мирных жителей".

https://ria.ru/20220612/voennyy-1794957786.html

https://ria.ru/20220606/plennye-1793585093.html

мариуполь

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр бастрыкин, мариуполь, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины