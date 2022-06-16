14:41 16.06.2022 (обновлено: 14:44 16.06.2022)
Убивший велосипедиста украинский военный заявил, что мариупольцы ему чужды
СК: убивший мирного жителя заявил, что не воспринимает жителей Мариуполя как свой народ
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" выезжает с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" выезжает с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Старшина украинской разведроты Роман Костюченко, намеренно застреливший из снайперской винтовки мирного жителя на велосипеде, заявил на допросе, что не воспринимает жителей Мариуполя как свой народ, сообщается на сайте СК РФ.
"Установлены новые лица из числа военнослужащих ВСУ, причастных к совершению жестоких преступлений в отношении мирных граждан. Среди них - старшина разведывательной роты 36-й бригады морской пехоты сержант Роман Костюченко, который 25 марта 2022 года, действуя намеренно, из побуждений убивать любого, кто пройдет мимо, произвел выстрел из снайперской винтовки в мирного жителя, проезжавшего на велосипеде. От полученного ранения мужчина скончался. При этом сам Костюченко в ходе допроса пояснил, что не воспринимает жителей Мариуполя как свой народ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что такие преступления украинских военнослужащих равнозначны действиям националистов.
Отмечается, что при осмотрах мест происшествия обнаружены учебные пособия, из которых "очевидно, что в качестве руководства к действию принимались рекомендации об использовании жилых зданий для размещения скрытых позиций снайперов, о физическом устранении любых встречающихся на пути следования мирных жителей".