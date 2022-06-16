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Убивший велосипедиста украинский военный заявил, что мариупольцы ему чужды - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/mariupol-1795774247.html
Убивший велосипедиста украинский военный заявил, что мариупольцы ему чужды
Убивший велосипедиста украинский военный заявил, что мариупольцы ему чужды - РИА Новости, 16.06.2022
Убивший велосипедиста украинский военный заявил, что мариупольцы ему чужды
Старшина украинской разведроты Роман Костюченко, намеренно застреливший из снайперской винтовки мирного жителя на велосипеде, заявил на допросе, что не... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:41
2022-06-16T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
александр бастрыкин
мариуполь
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Старшина украинской разведроты Роман Костюченко, намеренно застреливший из снайперской винтовки мирного жителя на велосипеде, заявил на допросе, что не воспринимает жителей Мариуполя как свой народ, сообщается на сайте СК РФ.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе очередное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями против мирного населения и российских военнослужащих в ЛНР, ДНР и на Украине."Установлены новые лица из числа военнослужащих ВСУ, причастных к совершению жестоких преступлений в отношении мирных граждан. Среди них - старшина разведывательной роты 36-й бригады морской пехоты сержант Роман Костюченко, который 25 марта 2022 года, действуя намеренно, из побуждений убивать любого, кто пройдет мимо, произвел выстрел из снайперской винтовки в мирного жителя, проезжавшего на велосипеде. От полученного ранения мужчина скончался. При этом сам Костюченко в ходе допроса пояснил, что не воспринимает жителей Мариуполя как свой народ", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что такие преступления украинских военнослужащих равнозначны действиям националистов.Отмечается, что при осмотрах мест происшествия обнаружены учебные пособия, из которых "очевидно, что в качестве руководства к действию принимались рекомендации об использовании жилых зданий для размещения скрытых позиций снайперов, о физическом устранении любых встречающихся на пути следования мирных жителей".
https://ria.ru/20220612/voennyy-1794957786.html
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в мире, александр бастрыкин, мариуполь, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
14:41 16.06.2022 (обновлено: 14:44 16.06.2022)
 
Убивший велосипедиста украинский военный заявил, что мариупольцы ему чужды

СК: убивший мирного жителя заявил, что не воспринимает жителей Мариуполя как свой народ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" выезжает с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов выезжает с территории завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" выезжает с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Старшина украинской разведроты Роман Костюченко, намеренно застреливший из снайперской винтовки мирного жителя на велосипеде, заявил на допросе, что не воспринимает жителей Мариуполя как свой народ, сообщается на сайте СК РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе очередное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями против мирного населения и российских военнослужащих в ЛНР, ДНР и на Украине.
Меняли гранаты на марихуану – украинский военнопленный о наркотиках в рядах ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 21:52Специальная военная операция на Украине
Украинские военные меняли гранаты на наркотики, рассказал пленный боец ВСУ
"Установлены новые лица из числа военнослужащих ВСУ, причастных к совершению жестоких преступлений в отношении мирных граждан. Среди них - старшина разведывательной роты 36-й бригады морской пехоты сержант Роман Костюченко, который 25 марта 2022 года, действуя намеренно, из побуждений убивать любого, кто пройдет мимо, произвел выстрел из снайперской винтовки в мирного жителя, проезжавшего на велосипеде. От полученного ранения мужчина скончался. При этом сам Костюченко в ходе допроса пояснил, что не воспринимает жителей Мариуполя как свой народ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что такие преступления украинских военнослужащих равнозначны действиям националистов.
Отмечается, что при осмотрах мест происшествия обнаружены учебные пособия, из которых "очевидно, что в качестве руководства к действию принимались рекомендации об использовании жилых зданий для размещения скрытых позиций снайперов, о физическом устранении любых встречающихся на пути следования мирных жителей".
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6 июня, 20:07Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр БастрыкинМариупольРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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