https://ria.ru/20220616/makron-1795945380.html

Макрон заявил, что Украина не станет членом ЕС завтра

Макрон заявил, что Украина не станет членом ЕС завтра - РИА Новости, 16.06.2022

Макрон заявил, что Украина не станет членом ЕС завтра

Украина не станет членом ЕС завтра, даже если ей предоставят статус кандидата, этот процесс займёт время, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T23:01

2022-06-16T23:01

2022-06-16T23:01

в мире

украина

евросоюз

еврокомиссия

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Украина не станет членом ЕС завтра, даже если ей предоставят статус кандидата, этот процесс займёт время, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Украина не станет членом Евросоюза уже завтра, этот процесс займёт время", - сказал французский лидер в интервью телеканалу TF1.Он пояснил, что даже если Украине предоставят статус-кандидата на вступление в ЕС, сам процесс вступления в Евросоюз не будет быстрым, для этого будут выставлены определенные условия и составлена дорожная карта, которую утвердит Еврокомиссия."Предстоит долгий путь. Но предоставление статуса кандидата - это уже сигнал надежды", - добавил Макрон.

https://ria.ru/20220616/lavrov-1795934939.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, эммануэль макрон