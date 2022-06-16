Рейтинг@Mail.ru
Макрон заявил, что Украина не станет членом ЕС завтра - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/makron-1795945380.html
Макрон заявил, что Украина не станет членом ЕС завтра
Макрон заявил, что Украина не станет членом ЕС завтра - РИА Новости, 16.06.2022
Макрон заявил, что Украина не станет членом ЕС завтра
Украина не станет членом ЕС завтра, даже если ей предоставят статус кандидата, этот процесс займёт время, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T23:01
2022-06-16T23:01
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_177b7972fa51e54e8b1b3229e6f13252.jpg
ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Украина не станет членом ЕС завтра, даже если ей предоставят статус кандидата, этот процесс займёт время, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Украина не станет членом Евросоюза уже завтра, этот процесс займёт время", - сказал французский лидер в интервью телеканалу TF1.Он пояснил, что даже если Украине предоставят статус-кандидата на вступление в ЕС, сам процесс вступления в Евросоюз не будет быстрым, для этого будут выставлены определенные условия и составлена дорожная карта, которую утвердит Еврокомиссия."Предстоит долгий путь. Но предоставление статуса кандидата - это уже сигнал надежды", - добавил Макрон.
https://ria.ru/20220616/lavrov-1795934939.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_8028093de139bdc30f681e29fe823b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, эммануэль макрон
23:01 16.06.2022
 
Макрон заявил, что Украина не станет членом ЕС завтра

Макрон: Украина не станет членом ЕС завтра, этот процесс займет время

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Sputnik / Раду Прока
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Украина не станет членом ЕС завтра, даже если ей предоставят статус кандидата, этот процесс займёт время, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Украина не станет членом Евросоюза уже завтра, этот процесс займёт время", - сказал французский лидер в интервью телеканалу TF1.
Он пояснил, что даже если Украине предоставят статус-кандидата на вступление в ЕС, сам процесс вступления в Евросоюз не будет быстрым, для этого будут выставлены определенные условия и составлена дорожная карта, которую утвердит Еврокомиссия.
"Предстоит долгий путь. Но предоставление статуса кандидата - это уже сигнал надежды", - добавил Макрон.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
21:31
Лавров пошутил о возможности предоставления Украине статуса кандидата в ЕС
 
В миреУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала