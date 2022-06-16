https://ria.ru/20220616/lnr-1795788380.html

Для ЛНР неважен статус в составе России, заявил Пасечник

Для ЛНР неважен статус в составе России, заявил Пасечник - РИА Новости, 16.06.2022

Для ЛНР неважен статус в составе России, заявил Пасечник

Для Луганской Народной Республики не важно, в каком статусе находиться в составе России, главное быть вместе с ней, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:12

2022-06-16T15:12

2022-06-16T15:18

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

в мире

леонид пасечник

россия

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Для Луганской Народной Республики не важно, в каком статусе находиться в составе России, главное быть вместе с ней, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник."Честно вам скажу: это абсолютно не важно, в каком статусе мы будем находиться. Самое важное, что мы будем вместе. Для нас самая важная задача – то наше стремление, к которому мы шли начиная с 2014 года. Мы сами для себя определили, что хотим быть с Россией, разговаривать на родном для себя русском языке. Мы хотим быть в составе большой мощной родины, для которой очень важны духовное начало, для которой морально-этические ценности важны", - сказал Пасечник.По его словам, "то, что сейчас происходит на Украине, кроме как беспределом назвать нельзя". "Там сейчас идет война... Наверное, не совсем с украинскими фашистами - идет борьба Запада с Россией. Мы однозначно стоим на стороне России. Идет борьба добра со злом. Мы на стороне добра, мы на стороне морали, мы на стороне правильной российской позиции", - отметил глава ЛНР.

https://ria.ru/20220601/referendum-1792352809.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

луганская народная республика, в мире, леонид пасечник, россия, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр