https://ria.ru/20220616/lnr-1795660034.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили 29 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 29 украинских военных - РИА Новости, 16.06.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 29 украинских военных

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что украинские войска за сутки потеряли 29 человек личного состава и семь бронетранспортеров. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:15

2022-06-16T10:15

2022-06-16T10:17

в мире

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790774684_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_259ffe9b2fbbd6452b3800d0dee80fb4.jpg

ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что украинские войска за сутки потеряли 29 человек личного состава и семь бронетранспортеров."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 29 человек личного состава; семь бронетранспортеров; три единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Во вторник Народная милиция ЛНР заявляла о ликвидации 29 украинских военнослужащих за сутки.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр