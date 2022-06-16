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Силы ЛНР за сутки уничтожили 29 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 29 украинских военных - РИА Новости, 16.06.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 29 украинских военных
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что украинские войска за сутки потеряли 29 человек личного состава и семь бронетранспортеров. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:15
2022-06-16T10:15
2022-06-16T10:17
в мире
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что украинские войска за сутки потеряли 29 человек личного состава и семь бронетранспортеров."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 29 человек личного состава; семь бронетранспортеров; три единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Во вторник Народная милиция ЛНР заявляла о ликвидации 29 украинских военнослужащих за сутки.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
10:15 16.06.2022 (обновлено: 10:17 16.06.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили 29 украинских военных
ЛНР: силы республики уничтожили 29 боевиков и семь бронетранспортеров