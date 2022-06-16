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Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР 22 снаряда из "Урагана" - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/lnr-1795634135.html
Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР 22 снаряда из "Урагана"
Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР 22 снаряда из "Урагана" - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР 22 снаряда из "Урагана"
Украинские войска за сутки выпустили 22 снаряда из РСЗО "Ураган" по Стаханову, Криничному и Троицкому в Луганской народной республике, зафиксировано четыре... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T07:47
2022-06-16T07:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили 22 снаряда из РСЗО "Ураган" по Стаханову, Криничному и Троицкому в Луганской народной республике, зафиксировано четыре обстрела, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Отмечается, что в результате обстрелов в Стаханове повреждено 16 многоквартирных жилых домов и два частных домовладения, а также детский сад "Колокольчик" и супермаркет "Абсолют".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, луганская народная республика
07:47 16.06.2022 (обновлено: 07:48 16.06.2022)
 
Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР 22 снаряда из "Урагана"

Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР 22 снаряда из РСЗО "Ураган"

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской Народной Республике
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили 22 снаряда из РСЗО "Ураган" по Стаханову, Криничному и Троицкому в Луганской народной республике, зафиксировано четыре обстрела, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по населенным пунктам Стаханов, Криничное и Троицкое с применением реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган" (22 снаряда)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в результате обстрелов в Стаханове повреждено 16 многоквартирных жилых домов и два частных домовладения, а также детский сад "Колокольчик" и супермаркет "Абсолют".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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