07:47 16.06.2022 (обновлено: 07:48 16.06.2022)
Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР 22 снаряда из "Урагана"
Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР 22 снаряда из РСЗО "Ураган"
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской Народной Республике
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили 22 снаряда из РСЗО "Ураган" по Стаханову, Криничному и Троицкому в Луганской народной республике, зафиксировано четыре обстрела, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по населенным пунктам Стаханов, Криничное и Троицкое с применением реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган" (22 снаряда)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в результате обстрелов в Стаханове повреждено 16 многоквартирных жилых домов и два частных домовладения, а также детский сад "Колокольчик" и супермаркет "Абсолют".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.