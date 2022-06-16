https://ria.ru/20220616/likvidatsiya-1795907309.html
Народная милиция ДНР ликвидировала более 30 украинских военных за сутки
Народная милиция ДНР ликвидировала более 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 16.06.2022
Народная милиция ДНР ликвидировала более 30 украинских военных за сутки
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее силы совместно с ВС РФ за текущие сутки ликвидировали более 30 украинских "силовиков" и несколько... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:25
2022-06-16T19:25
2022-06-16T19:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784894145_0:156:3078:1887_1920x0_80_0_0_4973bb72b1da95a21616fc328fc32fdd.jpg
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее силы совместно с ВС РФ за текущие сутки ликвидировали более 30 украинских "силовиков" и несколько единиц техники."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы М-777, две установки РСЗО БМ – 21 "Град", два грузовых транспортных средства и более 30 человек личного состава", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.В среду Народная милиция заявляла, что за сутки украинские войска потеряли более 25 человек личного состава, одну РСЗО "Град" и одно грузовое транспортное средство.
https://ria.ru/20220615/voennye-1795617375.html
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784894145_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_1902fdc27af81a0c2847e0697a44851d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, донбасс
19:25 16.06.2022 (обновлено: 19:26 16.06.2022)
Народная милиция ДНР ликвидировала более 30 украинских военных за сутки
Народная милиция ДНР сообщила о ликвидации более 30 украинских военных за сутки