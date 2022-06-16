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Народная милиция ДНР ликвидировала более 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/likvidatsiya-1795907309.html
Народная милиция ДНР ликвидировала более 30 украинских военных за сутки
Народная милиция ДНР ликвидировала более 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 16.06.2022
Народная милиция ДНР ликвидировала более 30 украинских военных за сутки
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее силы совместно с ВС РФ за текущие сутки ликвидировали более 30 украинских "силовиков" и несколько... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:25
2022-06-16T19:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее силы совместно с ВС РФ за текущие сутки ликвидировали более 30 украинских "силовиков" и несколько единиц техники."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы М-777, две установки РСЗО БМ – 21 "Град", два грузовых транспортных средства и более 30 человек личного состава", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.В среду Народная милиция заявляла, что за сутки украинские войска потеряли более 25 человек личного состава, одну РСЗО "Град" и одно грузовое транспортное средство.
https://ria.ru/20220615/voennye-1795617375.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, донбасс
19:25 16.06.2022 (обновлено: 19:26 16.06.2022)
 
Народная милиция ДНР ликвидировала более 30 украинских военных за сутки

Народная милиция ДНР сообщила о ликвидации более 30 украинских военных за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее силы совместно с ВС РФ за текущие сутки ликвидировали более 30 украинских "силовиков" и несколько единиц техники.
"За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы М-777, две установки РСЗО БМ – 21 "Град", два грузовых транспортных средства и более 30 человек личного состава", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
В среду Народная милиция заявляла, что за сутки украинские войска потеряли более 25 человек личного состава, одну РСЗО "Град" и одно грузовое транспортное средство.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 23:45Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбасс
 
 
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