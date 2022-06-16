https://ria.ru/20220616/likvidatsiya-1795907309.html

Народная милиция ДНР ликвидировала более 30 украинских военных за сутки

Народная милиция ДНР ликвидировала более 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 16.06.2022

Народная милиция ДНР ликвидировала более 30 украинских военных за сутки

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее силы совместно с ВС РФ за текущие сутки ликвидировали более 30 украинских "силовиков" и несколько... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:25

2022-06-16T19:25

2022-06-16T19:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее силы совместно с ВС РФ за текущие сутки ликвидировали более 30 украинских "силовиков" и несколько единиц техники."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы М-777, две установки РСЗО БМ – 21 "Град", два грузовых транспортных средства и более 30 человек личного состава", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.В среду Народная милиция заявляла, что за сутки украинские войска потеряли более 25 человек личного состава, одну РСЗО "Град" и одно грузовое транспортное средство.

https://ria.ru/20220615/voennye-1795617375.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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донецкая народная республика, украина, донбасс