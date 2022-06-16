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В МО высадят дополнительные саженцы для восстановления густоты лесов

В МО высадят дополнительные саженцы для восстановления густоты лесов - РИА Новости, 16.06.2022

В МО высадят дополнительные саженцы для восстановления густоты лесов

Дополнительные саженцы высаживают в Московской области в рамках программы восстановления густоты лесов. Об этом рассказал телеканал "360". РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:34

2022-06-16T19:34

2022-06-16T19:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Дополнительные саженцы высаживают в Московской области в рамках программы восстановления густоты лесов. Об этом рассказал телеканал "360".Приживаемость новых деревьев ежегодно проверяют специалисты региональных лесничеств. Если приживаемость составила менее 85%, высаживают новые – той же породы, что и неприжившиеся саженцы. С начала текущего сезона саженцы посеяли уже на 255 гектарах земли.Как рассказал председатель комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов, в среднем приживаемость саженцев в МО составляет более 90%."Приживаемость лесных культур в среднем по Московской области составляет 92%. На этот процесс могут влиять многие факторы – засушливое лето и долгое отсутствие дождей, либо наоборот, заболачивание почвы из-за обилия осадков, пожары, болезни леса. Специалисты лесничеств проводят обследование посадок и назначают дополнения лесных культур там, где это необходимо", – пояснил он.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)