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В МО высадят дополнительные саженцы для восстановления густоты лесов - РИА Новости, 16.06.2022
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Новости Подмосковья
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В МО высадят дополнительные саженцы для восстановления густоты лесов
В МО высадят дополнительные саженцы для восстановления густоты лесов - РИА Новости, 16.06.2022
В МО высадят дополнительные саженцы для восстановления густоты лесов
Дополнительные саженцы высаживают в Московской области в рамках программы восстановления густоты лесов. Об этом рассказал телеканал "360". РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:34
2022-06-16T19:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Дополнительные саженцы высаживают в Московской области в рамках программы восстановления густоты лесов. Об этом рассказал телеканал "360".Приживаемость новых деревьев ежегодно проверяют специалисты региональных лесничеств. Если приживаемость составила менее 85%, высаживают новые – той же породы, что и неприжившиеся саженцы. С начала текущего сезона саженцы посеяли уже на 255 гектарах земли.Как рассказал председатель комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов, в среднем приживаемость саженцев в МО составляет более 90%."Приживаемость лесных культур в среднем по Московской области составляет 92%. На этот процесс могут влиять многие факторы – засушливое лето и долгое отсутствие дождей, либо наоборот, заболачивание почвы из-за обилия осадков, пожары, болезни леса. Специалисты лесничеств проводят обследование посадок и назначают дополнения лесных культур там, где это необходимо", – пояснил он.
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московская область (подмосковье)
19:34 16.06.2022
 

В МО высадят дополнительные саженцы для восстановления густоты лесов

© РИА Новости / Павел УсаченкоСаженцы деревьев
Саженцы деревьев - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Павел Усаченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Дополнительные саженцы высаживают в Московской области в рамках программы восстановления густоты лесов. Об этом рассказал телеканал "360".
Приживаемость новых деревьев ежегодно проверяют специалисты региональных лесничеств. Если приживаемость составила менее 85%, высаживают новые – той же породы, что и неприжившиеся саженцы. С начала текущего сезона саженцы посеяли уже на 255 гектарах земли.
Как рассказал председатель комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов, в среднем приживаемость саженцев в МО составляет более 90%.
"Приживаемость лесных культур в среднем по Московской области составляет 92%. На этот процесс могут влиять многие факторы – засушливое лето и долгое отсутствие дождей, либо наоборот, заболачивание почвы из-за обилия осадков, пожары, болезни леса. Специалисты лесничеств проводят обследование посадок и назначают дополнения лесных культур там, где это необходимо", – пояснил он.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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