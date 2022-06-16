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Лавров пошутил о возможности предоставления Украине статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 16.06.2022
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Лавров пошутил о возможности предоставления Украине статуса кандидата в ЕС
Лавров пошутил о возможности предоставления Украине статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 16.06.2022
Лавров пошутил о возможности предоставления Украине статуса кандидата в ЕС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:31
2022-06-16T23:45
украина
евросоюз
еврокомиссия
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
молдавия
грузия
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе."Я бы дал ей (Украине. — Прим. ред.) членство в члены, это точно совершенно", — сказал он в интервью НТВ.Еврокомиссия 17 июня должна определиться, предоставлять ли статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Окончательное решение примут главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
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украина, евросоюз, еврокомиссия, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия, грузия, в мире
21:31 16.06.2022 (обновлено: 23:45 16.06.2022)
 
Лавров пошутил о возможности предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Глава МИД России Лавров: я бы дал Украине членство в ЕС, это совершенно точно

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
"Я бы дал ей (Украине. — Прим. ред.) членство в члены, это точно совершенно", — сказал он в интервью НТВ.
Еврокомиссия 17 июня должна определиться, предоставлять ли статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Окончательное решение примут главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 19:20
Названы четыре страны, которые не дадут Украине вступить в Евросоюз
 
УкраинаЕвросоюзЕврокомиссияСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МолдавияГрузияВ мире
 
 
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