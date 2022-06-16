https://ria.ru/20220616/lavrov-1795934939.html
Лавров пошутил о возможности предоставления Украине статуса кандидата в ЕС
Лавров пошутил о возможности предоставления Украине статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 16.06.2022
Лавров пошутил о возможности предоставления Украине статуса кандидата в ЕС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:31
2022-06-16T21:31
2022-06-16T23:45
украина
евросоюз
еврокомиссия
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
молдавия
грузия
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе."Я бы дал ей (Украине. — Прим. ред.) членство в члены, это точно совершенно", — сказал он в интервью НТВ.Еврокомиссия 17 июня должна определиться, предоставлять ли статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Окончательное решение примут главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795905021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, еврокомиссия, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия, грузия, в мире
21:31 16.06.2022 (обновлено: 23:45 16.06.2022)
Лавров пошутил о возможности предоставления Украине статуса кандидата в ЕС
Глава МИД России Лавров: я бы дал Украине членство в ЕС, это совершенно точно