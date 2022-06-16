https://ria.ru/20220616/lavrov-1795934939.html

Лавров пошутил о возможности предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Лавров пошутил о возможности предоставления Украине статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 16.06.2022

Лавров пошутил о возможности предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T21:31

2022-06-16T21:31

2022-06-16T23:45

украина

евросоюз

еврокомиссия

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

молдавия

грузия

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе."Я бы дал ей (Украине. — Прим. ред.) членство в члены, это точно совершенно", — сказал он в интервью НТВ.Еврокомиссия 17 июня должна определиться, предоставлять ли статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Окончательное решение примут главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795905021.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, евросоюз, еврокомиссия, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия, грузия, в мире