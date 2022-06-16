https://ria.ru/20220616/lavrov-1795922370.html
Россия ни на кого не нападала на Украине, заявил Лавров
Россия ни на кого не нападала на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 16.06.2022
Россия ни на кого не нападала на Украине, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона ни на кого не нападала на Украине, нападали на русских в этой стране. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:15
2022-06-16T20:15
2022-06-16T20:15
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
одесса
сергей лавров
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона ни на кого не нападала на Украине, нападали на русских в этой стране."Мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине", - сказал он в интервью "Би-би-си"."Я Вам еще раз говорю: у нас не было иного выхода. Многократно, тысячу раз мы все это объясняли", - указал он."Сейчас вашим западным оружием украинский режим атакует мирных граждан, города, точно также как они это делали в 2014 году, когда к власти пришли путчисты, когда бомбили центр Луганска с самолетов, когда сожгли в Одессе 50 человек", - добавил министр. Он задался риторическим вопросом: "Кто-нибудь об этом вспоминает сейчас?"
https://ria.ru/20220616/lavrov-1795921674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганск, одесса, сергей лавров, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Россия ни на кого не нападала на Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия ни на кого не нападала на Украине, нападали на русских в этой стране