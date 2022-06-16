https://ria.ru/20220616/lavrov-1795871214.html
Лавров назвал слова вице-премьера Сербии о срыве его визита очень странными
Лавров назвал слова вице-премьера Сербии о срыве его визита очень странными - РИА Новости, 16.06.2022
Лавров назвал слова вице-премьера Сербии о срыве его визита очень странными
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "очень странным" заявление вице-премьера и министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович, которая сказала, что... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:50
2022-06-16T17:50
2022-06-16T17:51
сербия
россия
болгария
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "очень странным" заявление вице-премьера и министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович, которая сказала, что его визит осложнил бы положение Сербии и "хорошо, что он отложен".Ранее соседние с Сербией страны Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство для пролета самолета Лаврова, визит главы российского дипведомства был намечен на 6-7 июня. Лавров после этого сообщил, что Россия пригласила главу МИД Сербии посетить Москву в ближайшее время."Хотя там есть вице-премьер, госпожа Михайлович, которая сделала очень странное заявление - якобы я сам напросился, меня там не хотели видеть в Белграде. Дальше она сказала, что если уж Лавров говорит, что он друг Сербии, не надо было даже думать о том, чтобы к нам сюда приезжать, когда на нас давят в направлении принятии санкций против России", - сказал министр в интервью НТВ."Если ты друг, то не приезжай к нам, потому что твои приезды будут раздражать Запад, вот и все", - пояснил министр логику Михайлович.
https://ria.ru/20220609/lavrov-1794249460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, россия, болгария, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:50 16.06.2022 (обновлено: 17:51 16.06.2022)
Лавров назвал слова вице-премьера Сербии о срыве его визита очень странными
Глава МИД Лавров: заявление вице-премьера Сербии о срыве визита очень странное