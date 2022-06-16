https://ria.ru/20220616/lavrov-1795871214.html

Лавров назвал слова вице-премьера Сербии о срыве его визита очень странными

Лавров назвал слова вице-премьера Сербии о срыве его визита очень странными - РИА Новости, 16.06.2022

Лавров назвал слова вице-премьера Сербии о срыве его визита очень странными

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "очень странным" заявление вице-премьера и министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович, которая сказала, что... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:50

2022-06-16T17:50

2022-06-16T17:51

сербия

россия

болгария

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130890/13/1308901307_0:61:1920:1141_1920x0_80_0_0_df02e4d4acb20fa74901e1eea8747e4a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "очень странным" заявление вице-премьера и министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович, которая сказала, что его визит осложнил бы положение Сербии и "хорошо, что он отложен".Ранее соседние с Сербией страны Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство для пролета самолета Лаврова, визит главы российского дипведомства был намечен на 6-7 июня. Лавров после этого сообщил, что Россия пригласила главу МИД Сербии посетить Москву в ближайшее время."Хотя там есть вице-премьер, госпожа Михайлович, которая сделала очень странное заявление - якобы я сам напросился, меня там не хотели видеть в Белграде. Дальше она сказала, что если уж Лавров говорит, что он друг Сербии, не надо было даже думать о том, чтобы к нам сюда приезжать, когда на нас давят в направлении принятии санкций против России", - сказал министр в интервью НТВ."Если ты друг, то не приезжай к нам, потому что твои приезды будут раздражать Запад, вот и все", - пояснил министр логику Михайлович.

https://ria.ru/20220609/lavrov-1794249460.html

сербия

россия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сербия, россия, болгария, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)