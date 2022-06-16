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Официальный курс доллара на пятницу составил 56,87 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 56,87 рубля - РИА Новости, 16.06.2022
Официальный курс доллара на пятницу составил 56,87 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 20,67 копейки, до 56,8691 рубля, курс евро - понизился на 16,36 копейки, до... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:05
2022-06-16T16:05
2022-06-16T16:05
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 20,67 копейки, до 56,8691 рубля, курс евро - понизился на 16,36 копейки, до 58,9568 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, московская биржа
Официальный курс доллара на пятницу составил 56,87 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 56,87 рубля, евро — 58,96