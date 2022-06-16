https://ria.ru/20220616/kurs-1795818329.html

Официальный курс доллара на пятницу составил 56,87 рубля

Официальный курс доллара на пятницу составил 56,87 рубля - РИА Новости, 16.06.2022

Официальный курс доллара на пятницу составил 56,87 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 20,67 копейки, до 56,8691 рубля, курс евро - понизился на 16,36 копейки, до... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:05

2022-06-16T16:05

2022-06-16T16:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 20,67 копейки, до 56,8691 рубля, курс евро - понизился на 16,36 копейки, до 58,9568 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, московская биржа