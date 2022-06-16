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Лавров встретился с премьер-министром Кубы - РИА Новости, 16.06.2022
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Лавров встретился с премьер-министром Кубы
Лавров встретился с премьер-министром Кубы - РИА Новости, 16.06.2022
Лавров встретился с премьер-министром Кубы
РФ и Куба противопоставляют однополярному миру линию на защиту международного права, сообщил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:52
2022-06-16T16:22
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С.ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. РФ и Куба противопоставляют однополярному миру линию на защиту международного права, сообщил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на ПМЭФ."У вас, я слышал, очень насыщенная программа: со многими членами нашего правительства будете общаться и обсудите весь комплекс двусторонних отношений, которые, конечно, включают в себя взаимодействие и во внешнеполитической области, и радует возможность продолжить наш диалог", - сказал Лавров в начале встречи с вице-премьером Кубы, которая проходит на "полях" ПМЭФ.Российский министр отметил, что "международные отношения переживают судьбоносный период, потому что речь идёт сейчас о том, будет ли успешной попытка США создать опять однополярный миропорядок и диктовать свою волю всем остальным"."Россия, Куба и другие наши единомышленники противопоставляют этому курсу линию на защиту международного права", - подчеркнул он, отметив особое значение "группы друзей в защиту Устава ООН" и обратив внимание, что Москва, Гавана и другие партнеры отстаивают равноправие."И я уверен, что наша позиция - правильная", - сказал Лавров.Кабрисас со своей стороны передал наилучшие пожелания от руководства Кубы и выразил российской стороне благодарность за всю поддержку, оказанную во время пандемии коронавируса. Кабрисас отметил, что, помимо этого, последние два года были отмечены "беспрецедентным ужесточением политики экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США, воздействием изменения климата и военной ситуацией на Украине, которая косвенно также сказывается" на ситуации на Кубе."Вы знаете позицию Кубы, она неоднократно озвучивалась, и, как известно, осуждает то, что произошло. Однополярный мир не может преобладать над многополярным. И я уверен, что время нас всех рассудит. Venceremos", - подчеркнул Кабрисас. "Venceremos", - ответил Лавров.
https://ria.ru/20220527/kuba-1791164234.html
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куба, сша, москва, петербургский международный экономический форум (фонд), оон
15:52 16.06.2022 (обновлено: 16:22 16.06.2022)
 
Лавров встретился с премьер-министром Кубы

Глава МИД Лавров: Россия и Куба противопоставляют однополярному миру международное право

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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С.ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. РФ и Куба противопоставляют однополярному миру линию на защиту международного права, сообщил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на ПМЭФ.
"У вас, я слышал, очень насыщенная программа: со многими членами нашего правительства будете общаться и обсудите весь комплекс двусторонних отношений, которые, конечно, включают в себя взаимодействие и во внешнеполитической области, и радует возможность продолжить наш диалог", - сказал Лавров в начале встречи с вице-премьером Кубы, которая проходит на "полях" ПМЭФ.
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Российский министр отметил, что "международные отношения переживают судьбоносный период, потому что речь идёт сейчас о том, будет ли успешной попытка США создать опять однополярный миропорядок и диктовать свою волю всем остальным".
"Россия, Куба и другие наши единомышленники противопоставляют этому курсу линию на защиту международного права", - подчеркнул он, отметив особое значение "группы друзей в защиту Устава ООН" и обратив внимание, что Москва, Гавана и другие партнеры отстаивают равноправие.
"И я уверен, что наша позиция - правильная", - сказал Лавров.
Кабрисас со своей стороны передал наилучшие пожелания от руководства Кубы и выразил российской стороне благодарность за всю поддержку, оказанную во время пандемии коронавируса. Кабрисас отметил, что, помимо этого, последние два года были отмечены "беспрецедентным ужесточением политики экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США, воздействием изменения климата и военной ситуацией на Украине, которая косвенно также сказывается" на ситуации на Кубе.
"Вы знаете позицию Кубы, она неоднократно озвучивалась, и, как известно, осуждает то, что произошло. Однополярный мир не может преобладать над многополярным. И я уверен, что время нас всех рассудит. Venceremos", - подчеркнул Кабрисас. "Venceremos", - ответил Лавров.
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Петербургский международный экономический форум — 2022КубаСШАМоскваПетербургский международный экономический форум (фонд)ООН
 
 
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