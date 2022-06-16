https://ria.ru/20220616/krym-1795759853.html
Аксенов ответил пословицей на слова министра обороны Украины по Крыму
Аксенов ответил пословицей на слова министра обороны Украины по Крыму - РИА Новости, 16.06.2022
Аксенов ответил пословицей на слова министра обороны Украины по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов ответил пословицей о богатстве фантазий неумных людей на заявление украинского министра обороны о том, что новое западное оружие... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:06
2022-06-16T14:06
2022-06-16T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
алексей резников
республика крым
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил пословицей о богатстве фантазий неумных людей на заявление украинского министра обороны о том, что новое западное оружие позволит Украине вернуть полуостров.Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Также министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым."Дурень думкой богатеет. Суровая реальность же заключается в том, что новое западное оружие поможет Украине потерять оставшиеся территории", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его мнению, обитатели киевских кабинетов власти все больше напоминают обитателей "рейхсканцелярии в сорок пятом". "Те же надежды на "вундерваффе", тот же лихорадочный идиотизм и безумные речи", - отметил глава Крыма.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795361338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, алексей резников, республика крым, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр
Аксенов ответил пословицей на слова министра обороны Украины по Крыму
Аксенов о заявлении министра обороны Украины Резникова по Крыму: дурень думкой богатеет