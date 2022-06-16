Рейтинг@Mail.ru
Аксенов ответил пословицей на слова министра обороны Украины по Крыму - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/krym-1795759853.html
Аксенов ответил пословицей на слова министра обороны Украины по Крыму
Аксенов ответил пословицей на слова министра обороны Украины по Крыму - РИА Новости, 16.06.2022
Аксенов ответил пословицей на слова министра обороны Украины по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов ответил пословицей о богатстве фантазий неумных людей на заявление украинского министра обороны о том, что новое западное оружие... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:06
2022-06-16T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
алексей резников
республика крым
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил пословицей о богатстве фантазий неумных людей на заявление украинского министра обороны о том, что новое западное оружие позволит Украине вернуть полуостров.Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Также министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым."Дурень думкой богатеет. Суровая реальность же заключается в том, что новое западное оружие поможет Украине потерять оставшиеся территории", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его мнению, обитатели киевских кабинетов власти все больше напоминают обитателей "рейхсканцелярии в сорок пятом". "Те же надежды на "вундерваффе", тот же лихорадочный идиотизм и безумные речи", - отметил глава Крыма.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795361338.html
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_59:0:2234:1631_1920x0_80_0_0_a47488df35072f86304fe61949f7b94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, алексей резников, республика крым, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр
14:06 16.06.2022
 
Аксенов ответил пословицей на слова министра обороны Украины по Крыму

Аксенов о заявлении министра обороны Украины Резникова по Крыму: дурень думкой богатеет

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил пословицей о богатстве фантазий неумных людей на заявление украинского министра обороны о том, что новое западное оружие позволит Украине вернуть полуостров.
Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Также министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым.
"Дурень думкой богатеет. Суровая реальность же заключается в том, что новое западное оружие поможет Украине потерять оставшиеся территории", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его мнению, обитатели киевских кабинетов власти все больше напоминают обитателей "рейхсканцелярии в сорок пятом". "Те же надежды на "вундерваффе", тот же лихорадочный идиотизм и безумные речи", - отметил глава Крыма.
Местные жители в центре Бердянска - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Вчера, 09:27Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области исключили возвращение под контроль Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныАлексей РезниковРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала