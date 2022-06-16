https://ria.ru/20220616/krym-1795759853.html

Аксенов ответил пословицей на слова министра обороны Украины по Крыму

Аксенов ответил пословицей на слова министра обороны Украины по Крыму - РИА Новости, 16.06.2022

Аксенов ответил пословицей на слова министра обороны Украины по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил пословицей о богатстве фантазий неумных людей на заявление украинского министра обороны о том, что новое западное оружие... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:06

2022-06-16T14:06

2022-06-16T14:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

алексей резников

республика крым

сергей аксенов (политик)

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил пословицей о богатстве фантазий неумных людей на заявление украинского министра обороны о том, что новое западное оружие позволит Украине вернуть полуостров.Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Также министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым."Дурень думкой богатеет. Суровая реальность же заключается в том, что новое западное оружие поможет Украине потерять оставшиеся территории", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его мнению, обитатели киевских кабинетов власти все больше напоминают обитателей "рейхсканцелярии в сорок пятом". "Те же надежды на "вундерваффе", тот же лихорадочный идиотизм и безумные речи", - отметил глава Крыма.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795361338.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, алексей резников, республика крым, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр