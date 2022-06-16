https://ria.ru/20220616/krasnopol-1795623723.html

В "Ростехе" рассказали об эффективности снаряда "Краснополь"

В "Ростехе" рассказали об эффективности снаряда "Краснополь" - РИА Новости, 16.06.2022

В "Ростехе" рассказали об эффективности снаряда "Краснополь"

Управляемый артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметров "Краснополь" подтвердил в рамках специальной военной операции на Украине свою высокую точность, в том... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T03:08

2022-06-16T03:08

2022-06-16T03:08

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

в мире

украина

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151628/59/1516285998_96:0:706:343_1920x0_80_0_0_7955922cfe2183aa5eb402193640bb14.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Управляемый артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметров "Краснополь" подтвердил в рамках специальной военной операции на Украине свою высокую точность, в том числе по движущимся целям, сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех".Ранее Минобороны РФ неоднократно демонстрировало съемки с борта беспилотников с поражением украинских позиций и бронетехники управляемыми снарядами "Коаснополь", стрельба которыми велась из самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Как показывают эти видеоролики, зачастую "Краснополь" позволяет добиться прямого попадания в объект, то есть его отклонение от линии прицеливания не превышает 2-3 метров.Максимальная дальность стрельбы "Краснополем-М" составляет до 25 километров. Снаряд имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. В рамках спецоперации ВС РФ применяет разведывательно-огневой контур - артиллерийская установка со снарядом "Краснополь" плюс дрон с лазерным дальномером целеуказателем, который барражирует в района цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.

https://ria.ru/20220616/reb-1795623552.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, вооруженные силы рф, в мире, украина, безопасность