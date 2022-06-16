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В "Ростехе" рассказали об эффективности снаряда "Краснополь" - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/krasnopol-1795623723.html
В "Ростехе" рассказали об эффективности снаряда "Краснополь"
В "Ростехе" рассказали об эффективности снаряда "Краснополь" - РИА Новости, 16.06.2022
В "Ростехе" рассказали об эффективности снаряда "Краснополь"
Управляемый артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметров "Краснополь" подтвердил в рамках специальной военной операции на Украине свою высокую точность, в том... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T03:08
2022-06-16T03:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
в мире
украина
безопасность
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Управляемый артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметров "Краснополь" подтвердил в рамках специальной военной операции на Украине свою высокую точность, в том числе по движущимся целям, сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех".Ранее Минобороны РФ неоднократно демонстрировало съемки с борта беспилотников с поражением украинских позиций и бронетехники управляемыми снарядами "Коаснополь", стрельба которыми велась из самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Как показывают эти видеоролики, зачастую "Краснополь" позволяет добиться прямого попадания в объект, то есть его отклонение от линии прицеливания не превышает 2-3 метров.Максимальная дальность стрельбы "Краснополем-М" составляет до 25 километров. Снаряд имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. В рамках спецоперации ВС РФ применяет разведывательно-огневой контур - артиллерийская установка со снарядом "Краснополь" плюс дрон с лазерным дальномером целеуказателем, который барражирует в района цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.
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россия, вооруженные силы рф, в мире, украина, безопасность
03:08 16.06.2022
 
В "Ростехе" рассказали об эффективности снаряда "Краснополь"

"Ростех": снаряд "Краснополь" подтвердил в рамках спецоперации свою высокую точность

CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 КраснопольУправляемый снаряд "Краснополь"
Управляемый снаряд Краснополь - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь
Управляемый снаряд "Краснополь". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Управляемый артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметров "Краснополь" подтвердил в рамках специальной военной операции на Украине свою высокую точность, в том числе по движущимся целям, сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех".
"Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов "Краснополь". Управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения. Он позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели", - сказали в "Ростехе".
Ранее Минобороны РФ неоднократно демонстрировало съемки с борта беспилотников с поражением украинских позиций и бронетехники управляемыми снарядами "Коаснополь", стрельба которыми велась из самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Как показывают эти видеоролики, зачастую "Краснополь" позволяет добиться прямого попадания в объект, то есть его отклонение от линии прицеливания не превышает 2-3 метров.
Максимальная дальность стрельбы "Краснополем-М" составляет до 25 километров. Снаряд имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. В рамках спецоперации ВС РФ применяет разведывательно-огневой контур - артиллерийская установка со снарядом "Краснополь" плюс дрон с лазерным дальномером целеуказателем, который барражирует в района цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.
РЭБ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
03:05Специальная военная операция на Украине
В "Ростехе" рассказали о работе российских систем РЭБ в рамках спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВ миреУкраинаБезопасность
 
 
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