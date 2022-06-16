https://ria.ru/20220616/koronavirus-1795748994.html

Коронавирус никуда не ушел, заявила Попова

Коронавирус никуда не ушел, заявила Попова - РИА Новости, 16.06.2022

Коронавирус никуда не ушел, заявила Попова

Коронавирус никуда не ушел, хоть число заболевших и становится меньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:39

2022-06-16T13:39

2022-06-16T13:50

распространение коронавируса

анна попова

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Коронавирус никуда не ушел, хоть число заболевших и становится меньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Вы абсолютно правы, конечно, вирус никуда не ушел. И, очевидно, не уйдет. Он встраивается в свою повестку, и каждый день он все-таки поражает определенное количество людей, хотя каждый день или неделю к неделе их количество общее становится меньше", - сказала она в эфире канала "Россия 24".По словам Поповой, "это естественное эпидемиологическое обоснование того, что происходит"."Вирус поразил большое количество людей в мире, и его пандемический потенциал все-таки, если он не будет меняться дальше так интенсивно, как это демонстрировал прошедший 2021-й год, мы будем надеяться, что идет снижение", - отметила она.

https://ria.ru/20220304/pandemiya-1776407413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

анна попова, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19