https://ria.ru/20220616/koronavirus-1795748994.html
Коронавирус никуда не ушел, заявила Попова
Коронавирус никуда не ушел, заявила Попова - РИА Новости, 16.06.2022
Коронавирус никуда не ушел, заявила Попова
Коронавирус никуда не ушел, хоть число заболевших и становится меньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:39
2022-06-16T13:39
2022-06-16T13:50
распространение коронавируса
анна попова
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Коронавирус никуда не ушел, хоть число заболевших и становится меньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Вы абсолютно правы, конечно, вирус никуда не ушел. И, очевидно, не уйдет. Он встраивается в свою повестку, и каждый день он все-таки поражает определенное количество людей, хотя каждый день или неделю к неделе их количество общее становится меньше", - сказала она в эфире канала "Россия 24".По словам Поповой, "это естественное эпидемиологическое обоснование того, что происходит"."Вирус поразил большое количество людей в мире, и его пандемический потенциал все-таки, если он не будет меняться дальше так интенсивно, как это демонстрировал прошедший 2021-й год, мы будем надеяться, что идет снижение", - отметила она.
https://ria.ru/20220304/pandemiya-1776407413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
13:39 16.06.2022 (обновлено: 13:50 16.06.2022)
Коронавирус никуда не ушел, заявила Попова
Попова: коронавирус никуда не ушел, несмотря на снижение числа заболевших
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Коронавирус никуда не ушел, хоть число заболевших и становится меньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Вы абсолютно правы, конечно, вирус никуда не ушел. И, очевидно, не уйдет. Он встраивается в свою повестку, и каждый день он все-таки поражает определенное количество людей, хотя каждый день или неделю к неделе их количество общее становится меньше", - сказала она в эфире канала "Россия 24".
По словам Поповой, "это естественное эпидемиологическое обоснование того, что происходит".
"Вирус поразил большое количество людей в мире, и его пандемический потенциал все-таки, если он не будет меняться дальше так интенсивно, как это демонстрировал прошедший 2021-й год, мы будем надеяться, что идет снижение", - отметила она.